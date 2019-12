(VIDEO) Argentina: Un motorizado increpó y cacheteó a una mujer policía tras un choque; ella lo enfrentó y será ascendida

03-12-19.-“No es un hombre rebelándose a la autoridad, es un hombre pegándole a una mujer. Repudio este acto cobarde y violento donde se ve que la violencia machista​ no tiene límites”.Así comienza el tuit con el que el ministro de seguridad de Buenos Aires, Argentina, Cristian Ritondo, condenó el ataque que sufrió una mujer policía en la ciudad de San Nicolás por parte de uno de los involucrados en un accidente de tránsito, quien le pegó un cachetazo.La oficial se enfrentó a su agresor, quien fue detenido y luego liberado por la Justicia. “El test de alcoholemia dio negativo, pero correspondía su arresto porque fue un delito en flagrancia”, indicaron fuentes policiales con respecto al ataque a la policía.Todo ocurrió este sábado, luego de que chocaran un Audi y una moto Honda 125cc en una esquina de la ciudad de San Nicolas, ubicada en el extremo norte Bonaerense. Al lugar llegó un patrullero en el que iban la oficial Jenifer del Rosario Correa y su compañero.Mientras los dos policías hablaban con los involucrados en el choque junto a la moto, que estaba tirada en el piso, el conductor de la Honda, un vecino del lugar identificado como Daniel Álvarez (43), le dio un cachetazo a la oficial.“Sos una maleduca”, le gritó el agresor. Ella lo interpeló con un «¿qué hacés? ¡Qué me pegás!” y le devolvió el cachetazo, no una, sino dos veces. “El maleducado es usted. ¿Quién se siente usted para pegarme a mí? Usted me pegó primero, pégueme”, lo enfrentó con los puños en guardia.Alvarez fue detenido por los oficiales que llegaron en otro patrullero y por orden de la UFI N°2, a cargo de la fiscal Franca Padulo, quien luego de notificarle los cargo de lesiones culposas y resistencia a la autoridad, ordenó la liberación del acusado.“Este lunes se hará una presentación con el área Legal de la Jefatura Departamental, con una ampliación con la declaración de la mujer policía y donde se solicitará alguna medida para con el imputado”, indicaron las fuentes consultadas.“Mi solidaridad con Jenifer, oficial de San Nicolás que sufrió este ataque, con quien me reuniré el lunes”, cierra el tuit Ritondo, donde está la secuencia completa de la agresión.No es el único video. También vecinos de esa cuadra filmaron la secuencia siguiente, de cuando ocurrió el arresto de Álvarez.