Bolivia: Gobierno de facto designa al expresidente Jorge Quiroga como “delegado ante la comunidad internacional”

3 Dic. 2019 - El gobierno de la autoproclamada Jeanine Áñez designó la noche de este lunes al expresidente Jorge Quiroga como “delegado ante la comunidad internacional”, con la misión especial de explicar la “violación de derechos humanos” en Bolivia durante la crisis política-social que estalló en el país a raíz de las elecciones nacionales del 20 de octubre y que obligaron al expresidente Evo Morales a renunciar.



“El Gobierno que presidimos ha determinado encargar al expresidente Jorge Tuto Quiroga como delegado ante la comunidad internacional con la misión especial de explicar la violación de los derechos humanos que los bolivianos hemos vivido recientemente”.



Morales denuncia un golpe cívico-político-policial al que sumó luego a los militares. Áñez remarca que lidera un gobierno transitorio que se generó por efecto de la sucesión constitucional.



“Un puñado de vándalos que no representan ni el 2% de la población han intentado tomarnos de rehén a los 11 millones de bolivianos, han intentado cercar las ciudades para que no ingrese alimento ni combustible. Han incendiado casas, golpeado a los ciudadanos y amedrentado a quienes pensamos diferente al gobierno dictatorial del MAS y todo esto fue liderado por Evo Morales”, agregó.



Tras la renuncia de Morales, el 10 de noviembre, sectores que lo respaldan protagonizaron violentos bloqueos de caminos.



En medio de los enfrentamientos entre fuerzas combinadas de militares y policías con los bloqueadores, el Gobierno reveló un video en el que se escucha una conversación atribuida a Morales en la cual se coordinan bloqueos para precisamente dejar sin alimento a las urbes.



Por ello, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, activó un proceso contra el exmandatario por terrorismo y sedición que está en curso en el país y anunció uno a escala internacional. El video es base de esa denuncia.



Antes de este episodio, las violentas movilizaciones que sobrevinieron desde el otro bando, conformado por cívicos y políticos por las denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre que daban como vencedor al exgobernante, dejaron al menos seis edificios electorales incendiados y varios destrozos.



En ambas fases de las protestas, los conflictos se saldaron con la muerte de más de una treintena de muertos y centenas de heridos que fueron observados por organismos internacionales como la CIDH.



Quiroga anticipó que su trabajo será explicar en detalle los alcances del conflicto en los organismo internacionales como la OEA, la ONU y otros con los cuales tiene contacto permanenete. En ese marco, anunció que el informe de la OEA ratificará la denuncia de fraude que in reporte preliminar alertó y que fue el detonante para la dimisión del líder indígena.



“Los bolivianos sabemos lo que ha sucedido acá, una larga noche tiránica de casi 14 años ha llegado a su fin. (…) Evo Morales intentó hacer un fraude. El informe final de la Organización de los Estados Americanos (OEA) mostrará al mundo el vergonzoso intento de robarse las elecciones que quiso hacerse en el país”, dijo.

