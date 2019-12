Movimientos y luchadores sociales emiten comunicado rechazando ejecuciones extrajudiciales en los barrios

Credito: EC

3 de diciembre de 2019.- Un conjunto de organizaciones y de luchadores judiciales han emitido un comunicado donde rechazan las ejecuciones extrajudiciales que se vienen dando en algunas zonas de Caracas y del país.



Todos los firmantes hacen vida en la Revolución Bolivariana y son militantes probados en las diversas luchas de este país.



El comunicado aporta algunos datos y testimonios de familiares de los barrios.



El texto finaliza con un llamado a las autoridades y pidiendo se adopten las medidas necesarias para que se corrija esta situación.



A continuación el texto integro del comunicado:





“…el color moreno, el color negro, eso se criminalizó; el racismo; se criminalizó la pobreza, los pobres son los delincuentes… Esa es la visión reaccionaria, es la visión desde la óptica burguesa de este problema…Y eso se instaló aquí y todavía estamos batallando, con esos viejos vicios, viejos venenos que inocularon el cuerpo social, cuerpos policiales, cuerpos de seguridad”.



Chávez, 2012





Nosotras/os; colectivos, movimientos, organizaciones de base, partidos políticos o militantes de izquierda; que hacemos parte de la Revolución Bolivariana o que hemos hecho solidaridad internacional con ella, preocupados por los datos que expresan una sostenida violencia clasista de los cuerpos de seguridad, que victimiza particularmente a jóvenes de los sectores populares, declaramos lo siguiente:



1. Los datos oficiales venezolanos, de la policía de investigación (CICPC) y del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, señalan que las muertes directamente causadas por el Estado aumentaron en un 384,6% entre 2013 y 2018 (de 1.091 a 5.287), pasando de ser el 7% del total de muertes violentas a ser el 33,2% de estas.



2. La gravedad de estos datos cuantitativos aumenta cuando se complementan con las muy numerosas denuncias y testimonios de madres pobres que señalan que sus hijos fueron ejecutados y que la policía simuló un enfrentamiento y amenazó a los testigos, tal como muestra una reciente investigación que recupera la voz de las víctimas: “estábamos abajo escuchamos un tiro, uno solo, que me imagino que fue el que le dieron a él, y después escuchamos varios tiros, después vimos cuando lo sacaron en la sábana” ; “…sonaron varios disparos pero a él le dieron sólo uno. Un tiro y lo dejaron desangrar. La gente les gritaba que lo sacaran, que lo sacaran, pero no lo sacaron”; “El día que mataron a mi hijo, él estaba durmiendo, y la policía se metió en su casa. Al que mataron primero fue a él. Los vecinos dicen que él pegaba gritos y lloraba, clamando que no lo mataran”; “A mi primo lo sacaron de su casa, él estaba durmiendo. La policía dijo que había sido un enfrentamiento”; “Sacaron de mi casa a mi sobrino, que estaba viendo televisión conmigo… Cuando yo escuché los disparos, yo salí corriendo…Después la policía dijo que había sido un enfrentamiento”; “Yo no denuncié, no sé, por miedo, porque ellos ya sabían dónde nosotros vivíamos, me da miedo por mi otro hijo, más que todo por él”[1].



3. Compartimos con el Comandante Chávez su denuncia de la “visión clasista y racista” que existe en los cuerpos de seguridad y que está orientada a “preservar los intereses de las clases dominantes”. Se trataba de una clara línea programática de transformación que impulsó con fuerza hasta su muerte.



4. Asesinar jóvenes acusados de prácticas delictivas, no solo es contrario a los derechos humanos y a una apuesta emancipadora; sino que además la investigación empírica demuestra su ineficacia para garantizar seguridad: solo contribuye a aumentar el espiral de violencia delictiva, al tiempo que deja intacta la estructura empresarial del delito, con sus elites por una parte y su ejército de reserva de pobres, por otra.



5. Vemos con gran preocupación que desde las actuales instituciones del Estado no se expresan críticas sobre el aumento de la violencia policial clasista, ni debates o signos que permitan pensar que puede ocurrir un cambio en la política. Ello implica que los sectores populares, el principal sujeto de la Revolución Bolivariana, ve disminuido hoy su poder de reclamo y capacidad de movilización frente a la vulneración de sus derechos.



6. Entendemos que una Revolución se mantiene viva y avanza cuando es posible el debate democrático en su seno, la detección de tendencias contrarias a sus principios y la posibilidad de correcciones. Y muere cuando el debate no es posible y se consolidan tendencias conservadoras que restauran prácticas clasistas. Por tal razón, y reivindicando los principios de la Revolución Bolivariana, le solicitamos a las más altas autoridades del Estado que analicen la situación y, desde el marco programático constitucional y chavista, adopten medidas inmediatas para revertir la política de ejecuciones extrajudiciales en los barrios populares.











Caracas, 15.11.19







#NoMasEjecucionesEnElBarrio











Suscriben:







Organizaciones







1. Surgentes. Colectivo de DDHH



2. Comuna Socialista El Maizal



3. Fuerza Patriótica Alexis Vive



4. Plataforma de Lucha Campesina



5. La Araña Feminista



6. Tinta Violeta



7. El Entrompe de Falopio



8. Voces Urgentes



9. Tatuy TV



10. Laboratorio Crítico Comunachos



11. Cooperativa Unidos San Agustín Convive



12. Corriente Marxista Lucha de Clases



13. Universidad Popular de las Comunalidades



14. La Garganta Poderosa (Venezuela)



15. Festival de Cine de la Mujer María Lionza



16. Calistenia Cultural



17. Asociación civil Voces Latentes







Personas



1. Reinaldo Iturriza



2. Luis Salas



3. Soraya El Achkar



4. Gerardo Rojas



5. Heidi Domínguez



6. Ana Graciela Barrios



7. Amaylin Riveros



8. Martha Lía Grajales Pineda



9. Maureen Riveros



10. Antonio González Plessmann



11. Alba Carosio



12. Gabriela Barradas



13. Yoel Amaya



14. Angélica García



15. José Ángel Rodríguez



16. Marieva Caguaripano



17. Helga Malave



18. Isaloren Quintero Bernal



19. Indhira Libertad Rodríguez



20. Orlando Monteleone



21. Vicmar Morillo



22. Mauricio Sánchez



23. Karina Chacón



24. Omar Ruiz



25. Daniella Inojosa



26. Isabel Gómez



27. María Centeno



28. Alejandro Cabrera



29. María Eugenia Freitez



30. Alejandra Morales Hackett



31. José Luis Sifontes



32. MaryLuz Guillen-Rodríguez



33. Judith Galarza (Activista DDHH . México)



34. Adriana Duarte Bencomo



35. José Manuel Iglesias Ogando



36. Cristina Otálora



37. Jesús E. Machado M



38. Berta Elena Barrios



39. María Isabel Bertone (Argentina)



40. Cira Pascual Marquina



41. María Antonieta Izaguirre



42. Ana María Reyes Barrios



43. Luis Guillermo Quintana Pérez



44. Adriana Gregson



45. Fernando Pintos



46. Edith Pineda Arvelo



47. Manuel Azuaje Reverón



48. Marisol Guedez



49. Adelmo Becerra



50. Raul Zelik, escritor y miembro del comité ejecutivo del partido DIE LINKE



51. Ulrich Brand (Catedrático de Políticas Internacionales. Universidad de Viena, Austria)