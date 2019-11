Conmoción en India por el "espantoso y atroz" asesinato de una joven veterinaria

La joven veterinaria fue asaltada y asesinada en India Credito: Agencias

Madre y hermana de la víctima Credito: Agencias

La Policía de la localidad de Hyderabad (Telangana, India) ha encontrado el cadáver de una veterinaria que desapareció la noche del pasado 27 de noviembre y habría sido violada y calcinada por un grupo de hombres, informa la prensa local.



Priyanka Reddy regresaba a su casa en bicicleta cuando aparcó, tomó un taxi para visitar a un dermatólogo y, al regresar al lugar donde había dejado su vehículo, se encontró las dos ruedas pinchadas.



Después, esa joven de 26 años llamó a su hermana para explicarle que dos desconocidos le ofrecieron ayuda para reparar los neumáticos, pero estaba asustada porque había otros hombres cerca.



Al día siguiente, la Policía encontró su bolso y una botella de licor cerca del lugar donde había parqueado, así como su cuerpo quemado en un 70 % debajo de un puente.



El director general de la Policía de Telangana, Mahendar Reddy, tuiteó que se trata de un crimen "espantoso y atroz" y aseguró que "los asesinos serán condenados en un juicio rápido".



Hasta el momento, las autoridades indias han detenido a cuatro sospechosos y estiman que Reddy pudo haber sido violada antes de ser asesinada.



Los padres de la víctima exigen justicia y se pronuncian a favor de la ejecución de los asesinos de su hija. El padre de Priyanka se inclina, en particular, por la horca, informa NDTV.



"Mi hija era muy inocente", recoge The Times of India las palabras de la madre, que se muestra tajante sobre la suerte que desea al asesino de su hija: "quiero que el acusado sea quemado vivo".



Los familiares de la víctima también culpan a los oficiales de no haber actuado más rápido. "Perdimos mucho tiempo moviéndonos de una estación de Policía a otra", indicó la hermana menor de Reddy, que acudió a una comisaría poco después de que recibiera una preocupante llamada de la víctima.



"Si la Policía hubiera actuado sin perder el tiempo, al menos mi hermana estaría viva", agregó.