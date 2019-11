Joven Rufo Chacón obtuvo sus prótesis oculares y el sistema de inteligencia artificial

Rufo Chacón Credito: EU

27-11-19.-Rufo Chacón, el joven que perdió la vista tras recibir en su rostro múltiples disparos de perdigones durante una protesta por gas en el Estado Táchira, obtuvo las prótesis oculares y el sistema de Inteligencia Artificial (IA) que le permiten conectarse con su entorno, según indicó el doctor tratante, Miguel Salinas, reseñó El Universal.



"Todo ha ido perfecto, le hemos conseguido mucho movimiento, todo el movimiento, a todos los lados y hemos implementado el dispositivo Arcan, para detectar objetos y caras y darle mucha autonomía".



Salinas señaló que el siguiente paso es que Rufo use las prótesis para que las cavidades se vayan adaptando a ellas pero que de momento se ha conseguido muy bien a nivel estético



Asimismo, agregó que "ya estamos en la fase final del proceso, ya tenemos las prótesis al 95% terminadas, falta un pequeño ajuste que esperamos hacerlo a última hora cuando Rufo viaje a Venezuela, podemos ajustar máximo que nosotros pretendíamos"



"Rufo se siente bastante bien con él (sistema), puede leer periódicos, leer textos delante suyo, el dispositivo hace la fotografía y lee exactamente lo que pone la foto", precisó y agregó que el sistema no es precisamente para deambular, sino que lo que hace es que su entorno lo va a reconocer y va memorizar objetos y rostros, que es muy importante.



Durante una entrevista con Sergio Novelli, el joven expresó que se siente bien y animado porque el sistema le da motivación y aprovechó para agradecer a Yaser Dagga, presidente de Frigilux, pues afirma que ha sido "la base fundamental de todo esto" y al doctor Salinas por implementarle las prótesis oculares "las cuales me habrán quedado perfectas".



Adriana Parada, madre de Rufo Chacón, afirmó que "es muy diferente, verlo como estaba era traumático y esto es un cambio muy grande" y agregó que "el señor Yaser Dagga se ha comportado como una bella persona que ha ayudado a mi hijo y su grupo de la Fundación Frigilux que han sido un gran apoyo para nosotros", prosiguió.



Una representante de la empresa, Adriana Pastrán, exaltó el trabajo de la fundación y recordó que han acompañado a Rufo en todas las cosas en las que han podido ayudarle y que "gracias a eso, estamos hoy en día aquí".



Asimismo, informó que se están haciendo alianzas con los equipos médicos e instituciones para ayudar a las personas que requieran de apoyo en Venezuela, y que cuenta con una página web que es www.fundacionfrigilux.com.ve, donde pueden encontrar los contactos para informar sus casos, lo cuales son estudiados por un trabajador social para luego contactar a la persona y "los ayudamos con lo que esté en nuestras manos".