(VIDEO) A 7 meses de la desaparición del buzo Hugo Marino Salas, sus familiares exigen fe de vida al gobierno

21-11-19.-Este viernes, la familia del buzo Hugo Marino Salas, desaparecido hace 7 meses, presuntamente en manos de la Dirección General de Contrainteligencia (Dgcim), le exigió al gobierno de Nicolás Maduro información sobre su paradero.La activista de derechos humanos, Tamara Suju, publicó un video en la red social Twitter donde Elizabeth García, esposa del buzo desaparecido afirma que “han pasado 7 meses desde la desaparición forzosa de mi esposo, Hugo Enrique Marino Salas por parte de Dgcim. Hoy estamos nuevamente con mi familia, haciendo la denuncia través de este video”.“Se distaron medidas cautelares, las cuales no han sido acatadas”, agregó. “Tenemos 7 meses tratando de saber dónde está mi esposo, nadie lo ha podido ver, como familia hemos pasado muchísimas dificultades, mi hija no pudo seguir estudiando en la universidad, siendo cum laude y por la situación económica”, recalcó García.“Su mamá, que todos los días publica en las redes sociales: ¿Dónde está mi hijo Marino?; mi hijo de 8 años no sabe que su papá está desaparecido y tampoco se lo voy a decir, todos los días me pregunta: ¿cuándo regresa papá?”Asimismo, la esposa del Marino Salas apuntó que es una situación “muy difícil”, no solo el hecho de la desaparición, sino “todo lo que ha conllevado esto para nosotros como familia, perdimos nuestro hogar, nuestros enceres, todo”.La madre del buzo también se expresó: “Como madre, le exijo al régimen de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello que den fe de vida de mi hijo y los hago responsables de todo lo que le pueda pasar”.El pasado 12 de septiembre, Suju publicó en Twitter este caso: “Desaparición Forzada de Hugo Marino Salas. Desde el 20 de Abril, que se lo llevó la Dgcim. Juez 31 d Control tiene su Expediente por supuesta Conspiración. Este video lo grabó su esposa hace 2 meses. ¿Dónde está Hugo Marino? Me informan q lo tiene el Sebin de Reverol y Delcy».Junto a este mensaje, adjuntó un video en el que también habla la esposa de Marino Salas: “Mi esposo viajó a Venezuela desde Miami en un vuelo de COPA Airliners el día 20 de abril desde Miami a Venezuela y desde ese momento no se supo más nada de él. No puedo viajar a Venezuela porque mi situación es complicada y se han hecho denuncias en el Foro Penal, el TSJ y la ONU pero no ha habido respuesta”“Unos me dicen que fue detenido en Maiquetía y otros que fue detenido en una reunión pero hasta esta fecha no sé nada de él”.