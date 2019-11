Argentina: Rogers Rogerio atleta chileno saca la bandera en el podio: "Nos matan, violan y torturan igual que en dictadura"

Rogers Rogerio tes un joven atleta chileno de 24 años que acaba de obtener el segundo lugar en el Open Argentina de jiu jitsu, en Buenos Aires. Mientras iba al podio, en su cabeza rondó una decisión que ya tenía tomada: el deportista decidió enviar un mensaje sobre el estallido social que vive Chileal mostrar en una bandera de su país: "nos matan, violan y torturan igual que en dictadura". La frase no es al azar.

"Mi motivación fue dar una lucha en el tatame a la altura de la pelea que está dando la gente en las calles de Chile", cuenta el joven deportista a As. En la competencia ganó tres luchas y perdió la final por dos puntos. Su nombre de nacimiento es Rogers Canales.

- ¿Por qué ese mensaje y no otro?

- Es necesario, como deportista, denunciar la represión inhumana a la que se han visto expuestas las personas solo por exigir dignidad: en educación, salud, vivienda. El Estado chileno se olvidó de su gente y eso se tiene que saber. Por eso pensé en hacer mi aporte y dar mi apoyo como deportista a la gente que pelea.

- ¿Se le ocurrió antes o ese mismo día?

- Con el resto de los compañeros que competían, teníamos la idea de llevar lienzos para hacer visible la situación de Chile: hice dos, pero el spray se pegó con la tela durante el viaje y no se veía muy bien. Otro de mis compañeros llevó la bandera chilena y generó la frase, por lo que todos usamos su bandera en el torneo.

- ¿Cuál fue la reacción de la organización?

- En el torneo solo recibimos muestras de apoyo por parte de todo el mundo. Tanto competidores como público en general.

La carrera de Rogers Rogerio

El joven luchador se inició en artes marciales cuando tenía 17 años: "Primero hacía MMA y luego conocí el jiu jitsu. Desde ahí no dejé de competir. El año pasado estuve en el Mundial de Brasil, donde no me fue tan bien, pero quedé muy motivado. Gané experiencia. Este 2019 también fui a Sao Paulo, donde logré el segundo lugar. En Open Chile gané mi categoría y saqué el segundo lugar del absoluto, que reúne todos los pesos".

¿En qué consiste el jiu jitsu? Así lo explica el propio deportista: "Es un deporte de lucha, sin golpe. La idea es someter a tu oponente y lograr que se rinda. Es similar al judo, pero con otro reglamento. Acá hay que derribarlo y después seguir con las llaves en el suelo, hasta conseguir que se rinda. Es un arte de defensa personal, es todo técnica".