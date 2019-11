"Nos están matando": Otra masacre en El Alto /Disparan desde helicópteros y causan 6 muertos y 23 heridos de bala

Heridos que deja la represión de gobierno de Áñez Credito: Agencias

Gobierno de Áñez deja muertos y heridos durante fuerte represión en El Alto Credito: Agencias

Masacres en el Alto por gobierno de Áñez Credito: Agencias

La policía volvió a mostrar su brutalidad sin límites baleando al cuerpo desde tierra y desde helicópteros a una multitud de manifestantes en Senkata, El Alto. El escenario fue en los alrededores de la planta distribuidora de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la zona, adonde llegaron vehículos militares y policiales para retirar garrafas de gas a fin de romper el bloqueo que hacen los luchadores indígenas que exigen la renuncia de la despótica presidente de facto, Añez.



En un momento, para repudiar los ataques a balazos, varios pobladores volaron con dinamita una de las paredes de la plata de YPFB.



“¡Nos están matando!”, alertó un vecino en cercanías de la planta de hidrocarburos de Senkata, en El Alto. Al menos un muerto y 15 heridos es el saldo de la refriega suscitada en medio del operativo policial-militar que este martes se activó para el traslado de un convoy de cisternas con combustible hacia La Paz.



La tensión ha vuelto al lugar y hasta después del mediodía continuaban los intentos de rodear el perímetro del centro de carburantes en medio del estruendo de explosiones y de disparos. Según versiones de los vecinos, los fallecidos son más.



Poco después de las 10.30 se activó el plan para dispersar y reprimir a sectores sociales que cumplen un bloqueo en el sector y que demandan la renuncia de la presidenta Jeanine Añez, quien asumió el poder tras la renuncia de Evo Morales. La sede del Gobierno estuvo sin combustible unos tres días.



En un video publicado por una radio alteña, dos mujeres en medio del llanto le reclaman a un grupo de policías por qué impiden que se rescate al fallecido, a lo que uno de los uniformados le responde: “Vamos a hacer la autopsia de ley, vamos a saber por qué ha muerto”.



Hasta el Hospital Boliviano Japonés del Distrito 8 llegaron 10 personas heridas (se presume por impacto de proyectil), de los cuales dos eran de gravedad por lo cual fueron traslados a otros centros de salud, según otra radio local. Mientras que en el hospital de el Kenko se contaron otros cinco.



El médico Aiver Huaranca, con la voz quebrada, contó que las fuerzas combinadas no respetaron ni su uniforme de médico puesto que los proyectiles también fueron en su contra. Urgió ayuda debido a que no hay personal médico en la zona.



“Es muy triste lo que está pasando acá, en el Distrito 8, en el momento que yo le estaba atendiéndole los primeros auxilios que él se merecía he recibido también los disparos, no pueden reconocer cómo es un médico cuando está con uniforme y está atendiendo a los heridos”, denunció el galeno.



Afirmó que le lastima “ver a un compañero morir en esa forma porque murió en mis manos, ver que es un tiro de bala que se adentraba en el corazón, qué triste, pido en este momento a todo el personal médico, enfermeras vengan a colaborarnos acá no tenemos médico, estoy solo” y luego cuestionó: “¿Dónde está Bomberos, la Cruz Roja?”.



En otro video que circuló en las redes sociales se ve cómo militares apuntan sus fusiles hacia la movilización y se escucha la percusión del proyectil.



También se reportó que un equipo periodístico de la estatal Bolivia Tv fue agredido cuando intentó ingresar a la zona del conflicto. «Le prenderemos fuego, esta es la cámara de Bolivia Tv», afirmó uno de los que protagonizó el hecho en otro video que circuló en las redes sociales.



Tras la salida del convoy volvió la tensión en lugar. Los movilizados reactivaron los puntos de bloqueo con fogatas ante la molestia por lo sucedido. Otro grupo intentó nuevamente dañar la pared con la cual se resguarda la planta y logró derribar una parte.



En el otro extremo de la urbe, en la zona de Río Seco, otro grupo de vecinos molestos comenzó a apedrear algunos vehículos que circulaban en el lugar por romper el paro de actividades convocado por una coordinadora que articula las protestas en ese sector.



Cisternas cargadas con combustibles logran salir de Senkata y se dirigen a La Paz



Después que la policía masacró a pobladores de Senkata, el ministro de Hidrocarburos, Victor Hugo Zamora, informó que varias cisternas lograron salir de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata hacia La Paz para romper el férreo bloqueo que ya está produciendo desabastecimiento.



“Hemos encontrado algunos grupitos que están intentado paralizar el operativo, pedimos a la población la mayor comprensión”, pidió la autoridad en contacto con Radio Panamericana, sin mencionar la cantidad de balas que se arrojaron sobre los cuerpos de ese «grupito».



Un fuerte contingente militar y policial abrió el camino a alrededor de 20 cisternas y camiones que transportan gasolina, diesel y gas.



Zamora no detalló el lugar por donde transitan las cisternas por seguridad. Informó que en la avenida 6 de Marzo que conecta a El Alto con La Paz, la Policía tuvo que hacer uso de agentes químicos debido a grupos que intentaban acercarse a las cisternas. “Es muy peligroso, las cisternas transportan combustible,(…) las fuerzas del orden saben y han procedido a actuar para precautelar la seguridad”, explicó el ministro cómplice de los nuevos asesinatos de bolivianos.



El lunes el Gobierno decidió importar combustible de Chile y Perú ante el desabastecimiento en La Paz que se hizo insostenible, debido a los bloqueos instalados en la planta de Senkata por pobladores que exigen que renuncie Añez.