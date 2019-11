Evo Morales exige al gobierno de facto boliviano identificar a autores de matanzas

17 Nov. 2019 - El presidente de Bolivia, Evo Morales, exigió este domingo al Gobierno de facto identificar a los autores de las recientes matanzas registradas durante las protestas en Cochabamba, Sacaba y La Paz, y otras ciudades del país suramericano en las últimas tres semanas.En un tuit el mandatario escribió que esos delitos de lesa humanidad no deben quedar en la impunidad.Morales se dirigió al gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, senadora que se autoproclamó presidenta sin el aval de la Asamblea Popular, como lo señala la constitución boliviana.Además, el mandatario constitucional dirigió su exhortó al líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y al excandidato presidencial de derechista opositor Carlos Mesa, quienes conspiraron contra el Gobierno de Morales."Exigimos al Gobierno de facto de Áñez, Mesa y Camacho identificar a los autores intelectuales y materiales de las 24 muertes en 5 días por la represión policial y militar", señala el tuit."Denuncio a la comunidad internacional estos delitos de lesa humanidad que no deben quedar en la impunidad", indicó.En otro tuit, Morales sentenció que los ex defensores del Pueblo Waldo Albarracín Sanchéz y Villena y Rolando Villena se han mantenido callados ante los violentos acontecimientos en Bolivia.Acusó también a la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB)APDHB, Amparo Carvajal, de ser cómplice ante la matanzas ejecutadas por la "dictadura inconstitucional"."Pese a que el pueblo masacrado llora sus muertos y denuncia crímenes de la dictadura inconstitucional de Mesa, Camacho y Áñez, los ex defensores del Pueblo Albarracín y Villena y la pdta de APDHB, Amparo Carvajal, callan con silencio cómplice. Solo cuidan derechos de la derecha", indicó Morales en el tuit.Las protestas, que estallaron al día siguiente de los comicios del 20 de octubre, en los que Morales fue reelecto, han dejado 24 muertos y más de 700 heridos. En la región de Sacaba 12 personas fueron abatidas.Morales, asilado en México desde el martes, renunció el domingo pasado, luego que el ejército y la policía solicitaron su salida del poder, que fue el último paso del golpe de Estado en curso, que el mandatario boliviano denunció un día después de las elecciones presidenciales efectuadas el mes pasado.