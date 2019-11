Amenazan a venezolanos en un departamento colombiano: “Un millón de pesos por veneco muerto”

08-11-19.-En la provincia de Alto de Ventaquemada, en el departamento de Boyacá en Colombia, en la entrada de un establecimiento, se encontró una valla con el escrito: "Se paga a millón de pesos por veneco muerto por ratas. Atentamente por la seguridad de Ventaquemada".

De acuerdo a lo dicho por Vivian, una trabajadora venezolana, que atiende un negocio de comida cerca del lugar, indicó que "hoy amanecemos con esa amenaza, cuando nos fuimos no había nada y cuando regresamos ya estaba. Todos los venezolanos no somos iguales, no todos vinimos a robar o a matar", reseñó el portal colombiano Blu Radio.

Por su parte, Juan Carlos Acosta, otro trabajador venezolano recalcó que la comunidad venezolana está aterrada por esta situación.

"La verdad yo estoy muy asustado porque yo vine fue a trabajar, a sacar adelante mi familia y no a hacer mal a algún colombiano", insistió.