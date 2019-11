Abogados de Lula pedirán la libertad este viernes e insistirán en su inocencia

7 Nov. 2019 - El ex presidente de Brasil Luiz Inácio "Lula" Da Silva quedó a un paso de la libertad luego de un fallo del STF contra la prisión en segunda instancia. Inmediatamente que el juez Dias Toffoli desempatara el debate en el máximo tribunal de Brasil por 6 a 5, los abogados del líder petista dieron a conocer la estrategia para sacarlo de la cárcel de Curitiba.



En la misma, adelantaron que luego de reunirse con Lula este mismo viernes, los abogados pedirán a la jueza de Ejecución Penal que trata el caso del ex presidente brasileño (2003-2011) su inmediata liberación, amparándose en la nueva jurisprudencia que el STF votó este jueves.



Luego de solicitarlo, la magistrada Carolina Lebbos es quien deberá, bajo la nueva jurisprudencia, permitir la salida de la cárcel del preso político más famoso del mundo.



En un comunicado, difundido en las redes sociales con el hashtag "Lula libre mañana", los abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska T. Martins reafirmaron que el petista es una víctima de la persecución política conocida como "lawfare" y que él "no cometió ningún acto ilícito".



El fallo del STF permite que condenados en segunda instancia sigan el resto del proceso judicial en libertad, hasta agotar todos los recursos dentro del sistema judicial brasileño. Por eso, Lula está en condiciones de salir de la cárcel federal de Curitiba pero aun pesa sobre él la condena que lo llevó a esa situación en abril de 2018, por la supuesta tenencia de un tríplex en Guarujá, estado de San Pablo, que de acuerdo al tándem Moro-Dallagnoll fue un pago indebido de la constructora OAS. Es por este motivo que los letrados anunciaron que insistirán en el hábeas corpus, que está en condiciones de ser tratado en el STF, contra el ex juez y hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, para anular todo el proceso por parcialidad manifiesta del ex magistrado.



Este HC adquirió otro tenor cuando el periodista Glenn Greenwald rebeló chats entre Moro y el equipo de fiscales del Lava Jato en donde se demostraba cómo el juez les adelantaba resoluciones y los guiaba en sus estrategias, algo prohibido por la ley brasileña, y se observaba la intencionalidad política de ir contra Lula y perjudicar al PT en las elecciones de 2018.

