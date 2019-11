Fiscal General exhortó a autoridades españolas a extraditar a implicado en homicidio de Orlando Figuera

Orlando Figuera (21 años) fue acuchillado y quemado vivo el 20 de mayo de 2017, en el barrio de Altamira, Distrito Capital. Credito: Archivo

(Caracas, 07 de noviembre de 2019) El Fiscal General Tarek William Saab exhortó a las autoridades españolas a extraditar a Enzo Franchini Oliveros, solicitado a ese país por su vinculación con el homicidio de Orlando Figuera, ocurrido en la Plaza Francia de Altamira durante las protestas violentas de 2017.



Durante declaraciones a los medios de comunicación realizadas este jueves en la sede principal del Ministerio Público, en Caracas, el Fiscal expresó que el caso de Orlando Figuera fue uno de los más terribles crímenes de odio ocurridos entre los meses de abril a junio de 2017. “En tal sentido nosotros ubicamos, señalamos por varias pesquisas, videos, fotos inclusive, también testimonios, la participación en ese terrible hecho de Enzo Franchini”, detalló el Fiscal General.



Saab, explicó que fue informado de manera extraoficial sobre la libertad condicional de Franchini, dado a que no ha habido una comunicación oficial por parte de las autoridades Judiciales de España hacia Venezuela, e indicó que dicha información “ha sido difundida por los medios de comunicación de España, sobre todo un medio conocido como La Razón que al parecer encubre, hace apología al delito al favorecer a uno de los criminales que participó en el asesinado de Orlando Figuera, como es el caso de Franchini”.



El titular de la acción penal advirtió que “no han atendido al llamado de las autoridades venezolanas para que este ciudadano se ponga en manos de la justicia venezolana”. También destacó que “se cumplieron todos los protocolos de rigor para que la extradición activa se hiciese efectiva”.



Adicionalmente hizo un llamado de atención porque no es el único caso en que España evade su responsabilidad con el Estado venezolano. “Hemos solicitado la extradición de personas vinculadas a delitos de corrupción en contra del Estado venezolano y lamentablemente la justicia Española ha negado la extradición protegiendo a estos delincuentes”, destacó.



“Esperamos que en las próximas horas haya una comunicación oficial que explique al Estado venezolano el por qué un sujeto vinculado de manera directa al asesinado de Figuera, como es el caso de Enzo Franchini, no ha sido extraditado a nuestro país, cosa que para nosotros implica promover la impunidad en contra del pueblo de Venezuela”, finalizó Saab.