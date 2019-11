(VIDEOS) Bolivia: Opositores violentos secuestran y agreden a alcaldesa

6 Nov. 2019 - Un grupo opositor autodenominado “Resistencia Cochala” secuestró y agredió fuertemente a la alcaldesa del municipio de Vinto, Patricia Arce, perteneciente al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del presidente Evo Morales. También quemaron la sede de la alcaldía.La funcionaria fue arrastrada por la calle, obligada a caminar hasta Huayculli, en Quillacollo, donde fue montada sobre una tarima para cortarle el cabello y echarle pintura roja. Los agresores, muchos de ellos jóvenes con palos y piedras, la insultaron y la obligaron a decir que dejaría el cargo.“Si los vinteños me lo piden. Si lo movimientos de los vinteños vienen y me piden que me vaya me voy a ir“, dice la alcaldesa, visiblemente angustiada y llorando, en uno de los videos que circulan en redes sociales, refiere Telesur en una publicación en su sitio web.El hecho ocurrió en la región central de Cochabamba, donde se han registrado varios actos de violencia por parte de opositores que son apoyados por Luis Fernando Camacho, dirigente del Comité Pro Santa Cruz, y principal propulsor de las protestas violentas en rechazo a los resultados electorales del pasado 20 octubre, que dieron la victoria a Evo Morales.Arce, mientras era sujetada por el cuello y agredida, expresó que estaba dispuesta a dar su vida por el proceso de cambio liderado por el Gobierno de Evo Morales. “No tengo miedo por decir mi verdad. Y estoy en un país libre. Y no voy a callar y si quieren matarme que me maten. Por este proceso de cambio voy a dar mi vida“, dice en un vídeo.La alcaldesa fue rescatada por la Policía en el puente Huayculi del municipio de Quillacollo, luego de cuatro horas de haber soportado las agresiones de la turba opositora. El comandante regional de la Policía, Walter Alvis, la recibió en una camioneta que fue atacada con piedras.Parlamentarias rechazan agresiones contra mujeresUn grupo de parlamentarias denunciaron este miércoles las agresiones de grupos de choque opositores contra mujeres en la región de Cochabamba. Mostraron un vídeo sobre el caso de la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y de las mujeres que marcharon en esa ciudad donde hubo niños y jóvenes agredidos.Asimismo, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, lamentó las acciones violentas por parte de opositores contra personas del sector campesino de Cochabamba, sin contemplar su condición de mujeres.“Estamos haciendo seguimiento a esas agresiones y también estamos preocupados por lo que ocurre con la alcaldesa de Vinto que estaría secuestrada o aislada y sometida a tratos crueles”, dijo a la televisora privada Red Uno.