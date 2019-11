Rafael Ramírez: Maduro y el gobierno no protegen a migrantes venezolanos, los desconocen, los insultan y los desprecian por ir "a lavar pocetas”

04-11-19.-El ex-ministro del Petroleo y ex-presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, aseguró este lunes a través de su cuenta en la red social Twitter que el gobierno de Nicolás Maduro no protege a los migrantes venezolanos.“El gobierno y el mismo Maduro los desconocen, los insultan, los desprecian por ‘ir a lavar pocetas”, expresó.Ramírez, también ex representante de Venezuela en la ONU, señaló que los venezolanos en el exterior están desamparados, viviendo una tragedia. Añadió que no cuentan con los mecanismos diplomáticos para su protección.La agencia de la ONU para los refugiados señala que hay casi 5millones de venezolanos en el exterior, desplazados por la crisis social, política y económica que vive el país.Entre las varias naciones que más han recibido venezolanos están Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Argentina.