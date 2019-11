¿Existen diferencias en las coberturas de los medios en las protestas de Ecuador y Chile con las de Venezuela?

2 Nov. 2019 - Los medios internacionales no se han hecho eco de las protestas en ambas naciones con la misma intensidad con la que si lo hicieron con Venezuela en su momento.



Tanto en Ecuador como en Chile, las manifestaciones sociales han generado una crisis previsible en dos naciones que rechazan, desde sus capas más vulnerables hasta las clases medias, las medidas neoliberales impuestas por los Gobiernos de Lenín Moreno y Sebastián Piñera.



Sin embargo, los medios internacionales no se han hecho eco de las protestas en ambas naciones con la misma intensidad con la que si lo hicieron con Venezuela, especialmente durante las jornadas de manifestaciones violentas en la nación.



En este sentido, el periodista Carlos Montero, quien se desempeñó como ancla de CNN en Español, cuestionó la ausencia de portadas en medios internacionales que refieran a las jornadas de protestas y represión tanto en Chile como en Ecuador.





En mensaje publicado en su cuenta Twitter, el comunicador comparó esta situación con la cobertura que grandes medios como el New York Times ofrecieron durante las jornadas de violencia guarimbera que promovió la derecha venezolana en 2017 con el fin de derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, donde se llegó a colocar en primera plana de estos diarios de gran circulación en EE.UU.El medio New York Times publicó más de 900 artículos mencionando a Venezuela desde principios de enero de 2019, siendo la mayoría muy críticos contra el Gobierno del presidente Maduro, con apelativos como los de "dictador" o "tirano", al tiempo que catalogaron a los grupos violentos que agredieron a las fuerzas de seguridad con bombas molotov, piedras y armas de fuego como "activistas" y "pacifistas".Asimismo, el respaldo de naciones como EE.UU. al Gobierno de Ecuador dista mucho del mostrado con Venezuela. El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, publicó un comunicado apoyando al presidente Moreno y los "esfuerzos del Gobierno de Ecuador para institucionalizar las prácticas democráticas e implementar reformas económicas".Sin embargo, no expresó el mismo apoyo cuando sectores violentos buscaron desestabilizar al Gobierno venezolano.Con solo dos semanas de diferencia, Chile y Ecuador generaron manifestaciones masivas que generaron serias dificultades al Gobierno de Moreno y que aún tienen a Piñera sumido en una crisis que parece no tener salida.

