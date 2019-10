China sugiere a EEUU que no cuestione el ingreso de Venezuela al Consejo de DDHH

18 Oct. 2019 - El Ministerio de Exteriores de China instó a EEUU a no politizar el asunto de los derechos humanos ni cuestionar la elección de Venezuela al Consejo de DDHH de la ONU.El Departamento de Estado de EEUU calificó el apoyo de otras naciones a la candidatura de Venezuela de "realmente trágico" y "un duro golpe no solo contra las víctimas del régimen venezolano, sino también contra la causa de los derechos humanos en todo el mundo".El secretario de Estado Mike Pompeo afirmó en su cuenta de Twitter que "China y Rusia votaron por poner a Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos" y agregó que es "una farsa".El portavoz de la Cancillería, Geng Shuang, señaló al respecto que "el comentario de EEUU no tiene ningún sentido" y que la elección de Venezuela al Consejo de DDHH "refleja la voluntad expresada por la comunidad internacional, es legal y legítima"."Cuestionar este resultado, a mi modo de ver, significa cuestionar la autoridad de la Asamblea General de la ONU", agregó en una rueda de prensa.El diplomático chino sugirió a EEUU a "no politizar los derechos humanos y utilizarlos como pretexto para entrometerse en asuntos internos de otros países"."De lo contrario, va a perjudicar aún más la imagen y la autoridad de EEUU y provocará objeciones por parte de la comunidad internacional", advirtió.El 17 de octubre, Venezuela obtuvo un asiento en el Consejo de DDHH de la ONU al recibir 105 votos a favor, en una elección en la que también resultó favorecido Brasil con 153 votos; mientras Costa Rica obtuvo 96 votos.El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tenía dos vacantes para América Latina, por lo que Venezuela competía junto a Brasil y Costa Rica.En el caso de Brasil se trató de una reelección, ya que el país sudamericano había sido electo en 2016, y su mandato como miembro del consejo expiraba el 31 de diciembre de este año.Los países pueden ejercer dos períodos consecutivos de tres años como integrantes del consejo.El embajador de Venezuela ante el Consejo de DDHH, Jorge Valero, dijo a Sputnik que su nación "es un ejemplo de disfrute y ejercicio de los derechos humanos", y que la mayoría de las naciones que integran la ONU lo reconocen, pese al informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet en el que se señala al Gobierno de violarlos.