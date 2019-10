(VIDEOS) Ecuador: Comenzó "cacería de brujas" contra líderes opositores luego de derogación del decreto

14 Oct. 2019 - La prefecta de la localidad ecuatoriana de Pichincha, Paola Pabón, denunció que fue detenida sin pruebas por el gobierno de Lenín Moreno, que en los últimos días ha mostrado su cara dictatorial al arremeter con total violencia en contra de la disidencia.

"Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma", tuiteó Pabón, quien además es feminista y luchadora social.

Por su parte, el catedrático español Juan Carlos Monedero calificó esta acción de dictadura. "Ecuador está deteniendo a los opositores. Eso lo hacen las dictaduras. El Presidente Lenín Moreno ha roto la legalidad. Han detenido a la Prefecta de Pichincha", publicó en su cuenta de Twitter.

En un video que publicó en su cuenta de Facebook sobre el allanamiento, Pabón denuncia que entraron a su domicilio sin una orden judicial y que su detención viola el estado de derecho.

Según las imágenes, un grupo de uniformados con sellos del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos y de Unidad de Inteligencia Antidelincuencial permanecen en silencio alrededor de ella mientras la Prefecta grita: "están en mi domicilio, quiero ver la orden judicial..."

El 10 de octubre fue publicado video de la entrevista que relizó el profesor Juan Carlos Monedero en su programa "En La Frontera" a Paola Pabón, prefecta provincial de Pichincha.