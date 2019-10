Venezolanos denuncian maltrato y discriminación en los aeropuertos de México

Agentes de migración en los aeropuertos de México Credito: El Universal.mx

10-10-19.-Venezolanos que viajan a México vía aérea denuncian que cuando llegan a distintos aeropuertos en el país, en especial los de Cancún y Ciudad de México, son maltratados por personal del Instituto Nacional de Migración, reportó el diario El Universal de México.



Reinaldo Díaz Ohep, representante de la Comisión de Política Exterior en la Asamblea Nacional, quien está en México, envió una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al INM.



En ella denunció el incremento en las quejas de venezolanos que acusan abusos por parte de funcionarios migratorios y de algunas aerolíneas mexicanas en distintos aeropuertos.



Protestas en Ecuador arrecian la xenofobia contra venezolanos

“Sin justicación legal alguna retienen, deportan o niegan el libre tránsito de nuestros ciudadanos”, expresó Díaz Ohep.



En un video que difundió en las redes sociales, Carlos Sánchez, un joven venezolano de 23 años, con residencia legal en Chile, aseguró que llegó al aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, presentó todos los documentos que se solicitan para ingresar a México: pasajes de avión de ida y vuelta, una carta de invitación por parte de un mexicano y cartas de antecedentes no penales tanto en Venezuela como en Chile, entre otros.



“Llegué lleno de expectativas y con la necesidad de conocer el país”, relató.



Carlos denunció que una mujer revisó los documentos, le hizo preguntas y terminó por llevarlo a una habitación en donde se encontraban más ciudadanos venezolanos. Contó que allí le hicieron despojarse de sus pertenencias, incluida la ropa.



El joven manifestó que apenas indicó a la autoridad migratoria que él es residente legal en Chile, lo sacaron de la habitación, pero aún así, no lo dejaron entrar a México, fue devuelto a Chile.



En el escrito dirigido a Cancillería y al INM, Díaz Ohep rechazó cualquier agresión o maltrato hacia los ciudadanos venezolanos por parte de autoridades de migración en México.



“Instamos a las autoridades de migración, aeropuertos y líneas aéreas a aclarar sus políticas de viaje e informar a los usuarios oportuna y verazmente sobre las mismas, para evitar el uso discrecional de las normas que amenazan y violentan derechos fundamentales de los ciudadanos”, indicó.



Díaz Ohep dijo que la SRE se comprometió a gestionar con el INM para concretar una mesa de trabajo y tratar el tema, pero hasta el momento eso no ha ocurrido.



Testimonios



Un año le tomó a María, joven venezolana que por seguridad pidió que no se revelara su nombre real, planificar su viaje de vacaciones a Cancún, pero a su llegada, en junio de 2018, esta mujer de 29 años pasó momentos de incertidumbre y temor.



«¿Por cuánto tiempo viene? ¿Cuál es la razón de su viaje? ¿Cuánto dinero trae? ¿A qué se dedican usted y sus padres en Venezuela? ¿Qué conoce en México? ¿Quién la espera a su salida del aeropuerto?”, fueron las preguntas del primer filtro realizadas por un joven perteneciente al INM y que, de acuerdo con el criterio de las autoridades migratorias, no aprobó.



“En ese momento empezó mi pesadilla: nadie me explicaba por qué, pese a tener todos los documentos exigidos por migración, incluyendo mi boleto de regreso a Caracas, con escala en Panamá, no me permitían el ingreso a México”, contó.



Luego de atravesar un pasillo, llegó a un lugar con el aire acondicionado muy bajo; en el sitio había varias colchonetas en el suelo, y se encontraban otras 10 personas en la misma situación, cinco de nacionalidad venezolana.



En un cuarto con vidrios, dijo María, dos oficiales de migración le realizaron la segunda entrevista con las mismas preguntas.



Luego de ocho horas “eternas” retenida por migración, María consiguió su cometido de entrar en México y pasar sus vacaciones y visitar a algunas amistades, pero lograrlo le costó 500 dólares.