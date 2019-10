Explota un transformador en el sector El Teleférico, Macuto, dejando sin luz por cuatro días a mas de trescientas familias

Los vecinos de la calle Vargas, callejón Bolívar y callejón Trina del sector El Teleférico, parroquia Macuto, Edo. La Guaira, se quedaron sin el servicio eléctrico desde el lunes en horas de la tarde al explotar un transformador ubicado en el callejón Trina de este Sector, sin que hasta ahora se les haya dado ningún tipo de respuesta lo que los está llevando al borde de la desesperación.

La mayoría de las familias afectadas perdieron los alimentos almacenados en sus refrigeradores, no tienen forma de preparar la comida para sus hijos, muchos no tiene gas porque no se les suministra, los camiones del gas comunal desaparecieron, lo que quiere decir que no tienen gas ni electricidad para cocinar, esto conlleva a gastar sus exiguos presupuestos en comidas de rápida preparación que tienen elvados costos.

Hasta ahora no ha aparecido ninguna comisión de Corpoelec y tampoco reponden a los llamados de la comunidad de este sector.

Cuatro días sin luz es demasiado, es una tortura dicen los habitantes de la calle Vargas, y ya no saben a quien dirigirse, por lo que hacen un llamado al Gobernador, Corpoelec, José Alejandro Terán y a la comuna Guaicamacuto para que cumplan con esta comunidad y les restablezcan el servicio eléctrico.