Asesinados dos PNB cuando realizaban el traslado de un recluso en un carro particular que pertenecía a un familiar del detenido

Credito: Archivo

09-10-19.-Alfredo Jordani Crespo Gudiño (36), oficial jefe de la PNB y el oficial Yonel Alberto Benavides Yaguaran (27), ambos adscritos a la Dirección de Garantía de Detenidos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fueron asesinados y posteriormente sus cadáveres arrojados en un barranco en una zona boscosa de Guarenas la tarde de lunes 7 de octubre cuando trasladaban a dos detenidos, reseñó El Universal.



El hecho tuvo lugar cuando los efectivos regresaban de la sede Circuito Judicial Penal, extensión Barlovento, ubicado en Guarenas, estado Miranda, donde estaba prevista la audiencia preliminar de Ronny Alexander Duarte Reyes y Aníbal José Plaza Lobo apodado “El Rodeo”.



El grupo viajaba en un vehículo particular, marca Ford, modelo Econoline, de color blanco, placas 07AA7KN, debido a que al parecer en la sede de la Dirección de Garantía de Detenidos no habían patrullas para realizar el traslado, por lo que terminaron viajando en un vehículo privado, propiedad de los familiares de uno de los detenidos.



Según el reporte policial además los funcionarios no viajaban armados y tampoco tenían las llaves de las esposas.



Tras el diferimiento de la audiencia de ambos detenidos eran trasladados de vuelta a su lugar de reclusión, en La Yaguara. Cuando viajaban a la altura del cementerio Jardines del Cercado, Richard Duarte, progenitor de uno de los reclusos, quien iba en compañía de otro familiar en el vehículo, decidió empuñar su arma y exigir a los funcionarios, bajo amenaza de muerte la liberación de Ronny Duarte.



Esta situación habría causado la negativa de los funcionarios, por lo que el hombre presuntamente arremetió contra los efectivos de la PNB, disparándole y luego arrojó los cadáveres en un barranco a la altura de la urbanización Santiago de León, en Mampot, en la Carretera vieja Guarenas-Petare.



Tras las pesquisas y la intervención del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, se logró la detención de Yimi Easter Duarte Toro (44) familiar de uno de los privados en fuga, quien relató lo sucedido.



Se pudo conocer que la Policía Nacional Bolivariana habría puesto a la orden de los tribunales, los tres oficiales responsables de la supervisión de ese traslado, quienes serían acusados de negligencia en el cumplimiento de sus funciones.



Por otra parte fuentes vinculadas a la investigación del doble homicidio, señalaron que no se ha descartado la posible participación de otros funcionarios policiales en la planificación del rescate de los detenidos, que terminó con el asesinato de los dos funcionarios, ya que no se explica porqué ambos uniformados realizaron el traslado sin armamento para defenderse y sin contar con el debido respaldo que debió haberse iniciado con la revisión de las personas que los acompañaron en el traslado.