Familiares del ex-concejal Fernando Albán exigen justicia a un año de su muerte

Credito: Twitter

08-10-19.- Familiares y amigos del ex concejal Fernando Albán, se movilizaron este martes a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicado en Plaza Venezuela, para exigir justicia a un año de su muerte.



Integrantes del partido Primero Justicia (PJ), también asistieron con pancartas y consignas para rendir tributo al ex dirigente opositor.



El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Millán, mostró su descontento por lo ocurrido el 08 de octubre del pasado año, y aseguró que hasta el momento no se ha «esclarecido» la muerte de Albán.



«Nosotros seguimos exigiendo justicia«, dijo a las afueras del Sebin.



Hoy se cumple un año de la muerte de Fernando Albán, quien se encontraba bajo custodia del Sebin por su supuesta vinculación en el magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en agosto del 2018.