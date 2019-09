Asesinaron a cinco personas en un galpón de almacenamiento de alimentos en el 23 de Enero

Credito: Web

26-09-19.-Cinco personas, cuatro hombres y una mujer fueron asesinados en horas de la madrugada de este martes en el sector Cristo Rey de la parroquia 23 de Enero del municipio Libertador, reseñó el portal El Universal.



Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 2:30 de la mañana cuando el grupo, que al parecer cumplía labores de vigilancia en unos galpones, fue tomado por sorpresa por un comando armado, que habría logrado desarmarlos y posteriormente asesinarlos en el interior del local.



Durante la mañana de este miércoles dos de los fallecidos fueron identificados por sus familiares quienes acudieron a la Morgue de Bello Monte a realizar los trámites médico legales para retirar los cadáveres y sepultar a sus deudos.



Se trata de Marco Andrés Piñate Gutiérrez de 37 años y Richard Keyber González Delgado de 27 años. Marco Andrés Piñate Gutiérrez era escolta, funcionario activo de la Policía Municipal de Caracas, donde estaba suspendido por un procedimiento administrativo, quienes lo mataron le quitaron el armamento.



Estaba residenciado en el kilómetro 14 de la carretera de El Junquito, en el sector Rómulo Gallegos, era padre de tres hijos, dos de 12 años y una de 17 años. Era el quinto de nueve hermanos.



Richard Keyber González Delgado de 27 años era bachiller, padre de dos hijos de 6 y 8 años de edad.



Estaba residenciado en el sector Puerta Verde de la carretera vieja Caracas-Los Teques. Tenía tres meses trabajando en el lugar como vigilante, antes se dedicó al comercio informal.



Sin versiones oficiales



Versiones extraoficiales señalan que los hechos ocurrieron en un galpón utilizado para almacenar alimentos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), otras versiones señalan que se trata de un almacén en el que se distribuyen otro tipo de productos a comerciantes del oeste de Caracas, por lo que se presume que en el local había una fuerte cantidad de dinero en divisas que no han sido localizados.



Investigaciones abiertas



Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para esclarecer el múltiple asesinato.



La primeras investigaciones están dirigidas a lograr la identificación de los integrantes de un grupo comando altamente entrenado, ya que al parecer no le dieron tiempo a las víctimas de defenderse.



Entre las hipótesis que manejan los funcionarios que adelantan las pesquisas se encuentra el robo, una rencilla y la venganza entre grupos armados que hacen vida en el oeste capitalino.



Dato curioso es que los vecinos no reportaron haber escuchado disparos durante la madrugada del martes, cuando ocurrió la masacre.