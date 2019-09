Gobernadora del Táchira sobre acusaciones en su contra: "Siempre estaré desenmarcada de los irregulares"

21-09-19.-La gobernadora del estado Táchira rechazó a través de su cuenta en la red social Twitter las acusaciones que hizo el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, donde la señalaba de servir de enlace entre el presidente de la AN Juan Guaidó, y miembros de la banda criminal Los Rastrojos.“Táchira me conoce, no actuó en las sombras, soy una dirigente de trabajo social y ejerzo la política que busca votos porque así el pueblo me eligió diputada y gobernadora, en defensa de mi estado siempre levanto mi voz de protesta, ante la presencia de todos los irregulares”, expresó.“Ayer, hoy y siempre estaré desenmarcada de los irregulares que hacen presencia en el Táchira; vengan de donde vengan. Investiguen lo que tengan que investigar, respondo por mi y por mi hija de nueve meses, cualquier acción en mi contra será política porque ningún delito he cometido“. indicó.