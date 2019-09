(VIDEO) Interponen un Habeas Corpus tras detención de estudiante Michelle Peñalver cuando salía del país

18-09-19.-Abogados de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) interpusieron un Habeas Corpus tras la detención por funcionarios de la DGCIM de la estudiante de Comunicación Social de la ULA en Táchira, Michelle Peñalver López el pasado domingo.“Hoy Stefania Migliorini y yo, en nombre de Michelle Peñalver y como abogados del Foro Penal hemos interpuesto Habeas Corpus en resguardo de su libertad y seguridad personal ya que sigue desaparecida”, indicó el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob.Aseguró que Michelle Peñalver fue detenida el domingo, ya venció el plazo para su presentación y aún nadie sabe a ciencia cierta dónde está. No se ha comunicado con su familia ni con sus abogados del Foro Penal”.Michelle Stephany Peñalver, estudiante de periodismo, hija del ex-juez militar Alí Peñalver Vásquez, detenido por presuntamente haber participado el pasado 30 de abril, en un golpe de estado conducido por Juan Guaidó para derrocar a Nicolás Maduro.Michelle había regresado al país hace apenas dos meses para presentar su tesis de grado en la Universidad de Los Andes, después de estar año y medio fuera del país, donde según su madre, se encontraba trabajando.Peñalver no tiene antecedentes judiciales, ni causa abierta por ningún tipo de acto político, por lo que se presume su detención estaría relacionada por su parentesco directo con el militar detenido.Jenny López, madre de Michelle denunció que hasta el momento las autoridades no le han dado respuesta del paradero de su hija.