(VIDEO) Un chileno xenófobo agredió a un trabajador venezolano: "Ustedes se tienen que ir de acá"..."Muerto de hambre”

14-09-19._En un video difundido por el periodista Cristian Crespo, a través de su cuenta en la red social Twitter un sujeto chileno le dijo a un trabajador venezolano “¿A qué venís? Yo no soy tu hermano, viejo. Vivimos a kilómetros”.“Lo único que tienes que hacer es agarrar tus weas y largarte de aquí”, dijo el hombre..Cuando el venezolano le reclamó que no lo siguiera agrediéndo, el chileno respondió: “Yo no te estoy agrediendo, estoy diciendo la verdad de un descontento social. Ustedes se tienen que ir de acá. Muerto de hambre”.