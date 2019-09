MP abrió investigación penal a Juan Guaidó por su presunta vinculación con la banda “Los Rastrojos”

13-09-19.-El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este viernes 13 de septiembre, desde la sede del Ministerio Público que la fiscalía abrió una investigación penal por los presuntos vínculos de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, con la banda narco-paramilitar “Los Rastrojos”.Saab anunció que se llevará a cabo una “investigación exhaustiva a Guaidó”, el cual está vinculado con dicha banda.“En ese sentido, hemos comisionado al Fiscal 27º Nacional contra las Drogas para que realice la investigación correspondiente y determine los nexos de estos narcoparamilitares con organizaciones y personas que hacen vida en el país”, informó.“Las fotos de Guaidó con Los Rastrojos confirman la hipótesis de que él y su entorno mantienen relación con estos grupos criminales”, aseguró.“Según las autoridades colombianas, en 2011 este hombre asumió como máximo cabecilla de Los Rastrojos, manejando el negocio ilícito de contrabando de gasolina y ordenando extorsiones, así como coordinando envíos de droga en la zona de frontera”, manifestó el Fiscal.“Esa captura fue posible gracias a pruebas aportadas por Roberto Marrero, jefe del despacho de Guaidó, tras su detención”.“Los Rastrojos son una banda criminal conformada por disidentes de la Autodefensas Unidas de Colombia, que se desmovilizó en 2006. Esta organización trabaja con organizaciones del narcotráfico Colombiano y con el Cártel de Sinaloa mexicano”, señaló Saab.“Pero hay otro dato importante. En marzo fue detenido en Valencia, estado Carabobo, uno de los líderes de Los Rastrojos, llamado Wilfrido Torres Gómez, alias Neco”, reveló.“Igualmente quiero señalar que una de las personas que lo acompaña en las fotos no tenía una cámara, no, sino que estaba armada ¿ahora me van a decir que este personaje no lo sabía”, cuestionó.“Estas fotos indican que el gobierno de Duque delegó en un grupo narcoparamilitar los arreglos para el paso de Guaidó a ese país. No es una sorpresa por la fama de narcoestado de Colombia”, criticó.“La Policía de Cúcuta confirmó que las personas de las fotos son los líderes de este grupo criminal. Alberto Lobo Quintero, alias Brother, quien era uno de los delincuentes más buscados de Colombia y John Jairo Durán, alias Menor”, declaró el fiscal.El representante del MP afirmó que los delincuentes ya se encuentran detenidos ante las autoridades colombianas.“Ambos se encuentran detenidos tras entregarse a las autoridades colombianas en junio, en medio de una guerra interna de la banda”, reiteró William Saab.Los antisociales son señalados por delitos de narcotráfico, asesinato, extorsión, concierto para delinquir, uso de armas de guerra, entre otros.“El senador Gustavo Petro ha informado que esta banda tiene incluso una casa dedicada al descuartizamiento de personas en Puerto Santander”, alegó Saab en sus declaraciones.Referente a las fotos vinculadas que vinculan a Guaidó con dicha banda, Saab informó que la entrada de Guaidó a Cúcuta “fue coordinada en Puerto Santander con miembros de Los Rastrojos”.