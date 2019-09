Guaidó sobre las fotos con los "Los Rastrojos": “Se tomaron muchas y era difícil saber quienes le pedían fotografías”

13-09-19.- El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reaccionó este viernes durante un entrevista a Blu Radio Colombia en torno a las controversiales fotos con alias “El brother” y “El menor”, identificados por la Policía de Colombia como miembros de la banda criminal colombiana ‘Los Rastrojos.Guaidó aseguró que en su travesía hacia Cúcuta, para estar presente en el concierto por la paz y el intento de ingresar ayuda humanitaria a territorio venezolano el 23 de febrero, “se tomó muchas fotos y era difícil saber quiénes le pedían fotografías”...“Usar esas fotos para tergiversar es hacerle el juego al régimen de Maduro“, expresó.La cadena estadounidense CNN pidió una reacción a Guaidó y su equipo de prensa; sin embargo, indicaron que no se pronunciarán más en este momento.Las imágenes fueron publicadas en Twitter el 12 de septiembre por Wilfredo Cañizares de la organización no gubernamental Fundación Progresar. Cañizares señala que desde el primer día, denunciaron que la entrada de Guaidó a Colombia por el Puente de Francisco de Paula Santander fue coordinada por Los Rastrojos.Guaidó negó que el grupo criminal lo ayudara a cruzar la frontera. “No”, dijo en la entrevista con Blu Radio. “Para nosotros fue muy complejo ese cruce”, dijo Guaidó.Cañizares detalló también en Twitter que tiene relatos de la comunidad que cuentan cómo los paramilitares coordinaron el paso de Guaidó. Cañizares informó que solicitó información a la Cancillería de Colombia, que no se ha pronunciado hasta el momento.Según las leyes colombianas, Cancillería tiene 15 días hábiles para responder a la petición hecha por la fundación.Un portavoz del Ministerio de Defensa confirmó que las personas que aparecen con Guaidó en las fotografías, son miembros de la banda criminal Los Rastrojos y cumplen condenas en Cúcuta por delito para delinquir. Albeiro Lobo Quintero, alias “Brother”, se entregó en Guaramito y Jhon Jairo Durán Contrera, alias “Menor”, “Carlitos” o “Costeño” fue detenido cuando se movilizaba herido de Táchira hasta el Puerto SantanderEl Ministerio de Defensa confirmó que “Guaidó no estuvo acompañado por criminales mientras estuvo en territorio colombiano”.En la entrevista con Blu Radio, Guaidó “celebró” que estas personas estén detenidas.Los Rastrojos es una estructura criminal señalada por el gobierno de Colombia de varios homicidios, amenazas a la población y ligada al narcotráfico en el norte de Santander. De acuerdo con Insight Crime, llegaron a convertirse en una de las organizaciones criminales trasnacionales más poderosas de Colombia hasta 2012 cuando sus máximos líderes fueron capturados o se rindieron.