(AUDIO) Cabello dice que "no les quita el sueño el informe de Bachelet ni tan poco se van a dejar chantajear"

10-09-19.-El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, desestimó la actualización que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo del informe que presentó el pasado mes de julio sobre la situación en el país, reportó Unión Radio.

En el nuevo documento, la expresidenta chilena sostiene su preocupación por el deterioro de la economía y lo inaccesible que se ha convertido para los venezolanos poder comprar alimentos.

En la rueda de prensa semanal del Psuv, Cabello respondió:

«De manera que para nosotros lo que diga la señora Bachelet bien puede decirlo, nadie le va a decir que no. No nos va a quitar el sueño, no nos vamos a dejar chantajear para nada (…) señora Bachelet, haga ese y veinte informes más; mejor dicho, firme ese y veinte informes más. Pídaselo a Eliott Abrahms que es el que se los hace en línea si usted quiere. Nosotros seguiremos avanzando respetando los derechos humanos, porque así lo establece nuestra Constitución», aseveró.

Por otra parte, Cabello ratificó la denuncia que presentó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, sobre supuestas «noticias falsas» difundidas en varios artículos de la revista colombiana «Semana», en los que vinculan al gobierno nacional con grupos irregulares y en los que afirman que Venezuela es «una amenaza para el país neogranadino».

También repudió que la oposición negocie supuestamente la entrega del Esequibo, por lo cual aseguró que ese territorio no está en discusión.

►Pulse aquí para escuchar el audio