Raafael Ramírez: "Maduro está más desnudo que nunca ante el mundo"

Rafael Ramírez Credito: Archivo

Caracas, 9 de septiembre de 2019.- La actualización del Informe Bachelet presentado este nueve de septiembre por la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, ante los miembros del Consejo de Derechos Humanos del organismo, es una nueva estocada mortal para nicolás maduro, quien en semanas anteriores descalificaba el trabajo de Michelle Bachelet y la acusaba de mentir sobre la realidad venezolana.



La expresidenta de Chile no solo ratifica la barbarie que suscribió en su primer informe del 5 de julio pasado, sino que además advierte del recrudecimiento de la variopinta gama de violaciones de los derechos humanos a millones de mis compatriotas.



Está claro que maduro no ha rectificado, ni lo hará, sino más bien, profundizará su talente dictatorial y demostrará al mundo que no le importa ser tildado de autócrata y de acabar con los pocos cimientos democráticos que pudieran estar quedando en Venezuela.



Bachelet documenta con preocupación que la situación económica y social en Venezuela continúa deteriorándose a pasos agigantados, y se atreve a señalar que podría tratarse del “episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales”.



Maduro y su equipo siniestro no muestran vergüenza frente a un salario mínimo hambreador equivalente a 2 dólares mensuales, como lo señala el informe, y como estoy seguro, saben perfectamente. También saben que el éxodo masivo se ha convertido en una descapitalización de nuestros recursos humanos, y en un impacto desestabilizador que afecta a la región y a los propios migrantes que se enfrentan a toda clase de vejámenes y malos tratos que no den ser permitidos, según señala Bachelet en la ampliación de su informe.



Las cifras que la Alta Comisionada reporta sobre la tragedia de mi país, queman y laceran a maduro como el agua bendita a lucifer. Sabe que el mundo está consciente de sus fechorías, y que está más que claro que la solución comienza por su salida de Miraflores. Y que no hay otra manera.



Sobre los abusos de los cuerpos represivos del Estado, Michelle Bachelet hace mención especial a que las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional (FAES) continúan realizando ejecuciones extrajudiciales en algunos barrios del país. Y es que el FAES es obra del propio nicolás maduro, razón fundamental por la que nada hará frente a esa denuncia, y poco le importa lo que la ONU piense.



En torno a este escabroso tema, maduro intenta engañar a la comunidad internacional y a la propia Bachelet haciendo concesiones cosméticas, como permitir una visita puntual de su equipo en Caracas a Ramo Verde o exhibir las “torcidas” condenas a violadores de DDHH, por parte del fiscal designado por la ANC, como supuestos logros en la defensa de los DDHH. Nada más falso. La propia comisionada anota en su informe que los funcionarios que supuestamente participaron en el asesinato del concejal Fernando Albán no fueron acusados, ni por homicidio ni por torturas, sino por incumplir las normas de custodia. Así, todo un eufemismo discursivo.



Al mismo tiempo, la comisionada también dejó en claro que los funcionarios del DGCIM, que habrían participado en la muerte por torturas al capitán Acosta Arévalo, solo recibieron acusación por homicidio preterintencional; es decir que lo asesinaron “sin intención”.



Michelle Bachelet informa que su equipo en Caracas logró documentar “casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares”. Esta denuncia, ratifica lo que en su momento conversé de manera personal en Ginebra con la Alta Comisionada, a quien dejé en sus manos una amplia data denunciando las atrocidades que maduro ordena contra quienes lo adversan, y que con especial encono aplica contra los chavistas y contra quienes defendemos su legado.



Lo que está claro es que maduro fracasó de nuevo en su intento por burlar la vigilancia internacional sobre sus actos despreciables. El mundo lo tiene en la mira. Sabe que el tiempo corre, y que las cortinas de humo, como la de invocar una guerra con Colombia no lo salvarán de su destino. También quiere desesperadamente continuar con su agenda electoral, pasando por encima de la crisis y lograr una “legitimidad” que seguirá tan cuestionable como la actual.



La Alta Comisionada también incluyó en sus señalamientos el impacto ambiental que se está registrando en el Arco Minero y las consecuencias negativas sobre la vida de los pobladores indígenas de la zona.



Tal y como lo he venido denunciando. El gobierno está extrayendo de manera irregular e irresponsable oro, diamantes, coltán y otros metales para seguir financiando su corrupción. Y como señala Bachelet en su nuevo reporte, se desconoce que se hayan realizado estudios de impacto ambiental y consultas a los habitantes del Arco.



La administración de maduro ha desdibujado la obra del Comandante Hugo Chávez. Ha aplicado el terror para mantenerse en el poder, ha empobrecido a una nación entera y no cesará en su intención de perpetuarse en Miraflores, aunque sabe que el tiempo se le acaba.