Caso Belankazar evidencia la facilidad de explotar menores

Credito: EU

09-09-19.-La detención de tres directivos de la escuela de modelaje Belankazar por estar presuntamente implicados en la venta de material fotográfico y videos de niñas y adolescentes que terminaron en páginas web de contenido para adultos y en redes de pedófilos, expuso ante la opinión pública la explotación de menores con fines sexuales en nuestro país.



Al respecto Magdymar León, coordinadora general de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, Avesa, señala que los países que atraviesan por crisis como la venezolana, terminan en el radar de organizaciones inescrupulosas que ven una oportunidad de negocio en grupos de la población que son notablemente vulnerables a los efectos de las crisis, como los niños, los adolescentes y las mujeres.



“Ejemplo de ello es el incremento en la trata de personas, así como la explotación sexual particularmente de mujeres y niños, que son los más castigados por la crisis”.



Agrega que en el caso de la agencia Belankazar, no se trata de la mera venta de fotografías o videos, “nos encontramos ante una forma de violencia sexual y de explotación de una población vulnerable, se trata de la comisión de un delito que debe ser castigado”.



Cazando redes de corrupción



Inicialmente la agencia se defendió de los señalamientos denunciando una campaña de desprestigio en su contra. Su abogado anunció una rueda de prensa en la que aclararía todo, esa declaración nunca se dio en vista de la detención de los directivos de la organización Hernán Pereira, Mauricio Velázquez Corredor y Belkis Alicia Pereira.



La academia justificaba la venta de las fotografías en los costos que le generaba mantener la página web, sin embargo nunca informó a familiares de las niñas sobre esa comercialización.



Vale destacar que los padres pagaban un promedio de 30 dólares por niña para realizar los cursos de modelaje.



La razón del escándalo



El caso se dio a conocer luego de que la tuitera mexicana @Bluntsxpusxy, quien ha denunciado varios casos de pederastía, descubriera las imágenes en portales para adultos y luego de hacerles seguimiento llegó hasta la página de YouTube de la academia.



La joven expresó su rechazo a lo que estaba ocurriendo a través de las distintas redes sociales de Belankazar y en respuesta fue bloqueada.



Posteriormente la denuncia llegó al tuitero, @Irrael, quien se hizo eco y viralizó la irregularidad en el país. El caso terminó en manos policiales y este sábado el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la privación de la libertad de los tres detenidos y su traslado a las cárceles de yare III y al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).



Si bien no hay material pornográfico en el sitio web de la academia, la negociación de las fotos terminó llevando las imágenes de las pequeñas venezolanas a portales rusos de contenido para adultos y presuntamente a redes de pederastas, lo que a juicio de abogados, constituye un delito por omisión.



Investigación y cese al acoso



Familiares de las niñas entregaron un comunicado en el que exigen al Ministerio Público se investigue el caso y que los responsables de la venta de las fotografías sean sancionados.



Pidieron un cese al acoso del que serían objeto padres y representantes de las niñas.



Aclararon que no habían sido consultados sobre la venta de las fotos.



Hipersexualización



Fernando Pereira directivo de la ONG Cecodap, alertó sobre la hipersexualización de los niños, hecho que se produce cuando la sociedad, padres, familiares o amigos hacen que los niños se comporten, vistan, bailen y vivan como adultos, lo que pone en riesgo su desarrollo.



Mosca contra la explotación



Pereira destacó que la explotación no es exclusiva de niñas.



“Es necesario estar alerta ante los riesgos que hay de explotación de los niños. Padres y representantes deben ser estrictos en la supervisión y deben sincerarse con sus hijos”.



“En muchas oportunidades los niños son explotados inconscientemente por sus propios familiares, quienes ven en las niñas a misses, modelos, cantantes y en los niños a deportistas millonarios y los pequeños terminan convertidos en la espiración de ser una mina de oro”.



Recomendó equilibrar las actividades que realiza el niño: en su día a día debe haber educación, deporte, recreación.



“Que realice cosas de acuerdo a su edad. No debemos apresurar el crecimiento de niños y niñas”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 264 veces.

La fuente original de este documento es:

EU (http://www.eluniversal.com/sucesos/50180/caso-belankazar-evidencia-la-facilidad-de-explotar-menores)