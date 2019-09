(AUDIO) Hija de Baduel denuncia "aislamiento de 24 horas" y "limbo jurídico" en el caso de su padre

06-09-19.-Andreína Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel, denunció durante una entrevista en Unión Radio que el caso de de su padre se encuentra en un limbo jurídico, porque no se está respetando el debido proceso.

Además, se le abrió una nueva causa sin que se la haya realizado una audiencia preliminar, y sin permitir a sus abogados el acceso al expediente.

«No hay pruebas de culpabilidad alguna y es por eso que la única manera de tener a la gente presa, o mejor dicho secuestrada, es someterla a un limbo jurídico, donde no se respeta el debido proceso. No le han dado apertura al juicio, no permiten que los abogados revisen el expediente».

Andreína Baduel manifestó , que al exministro de Defensa le violan sus derechos humanos porque lo mantienen en una «situación de aislamiento».

Lo tienen en unas condiciones bastante precarias e inhumanas. Además no es solo el tema de las visitas de como se está efectuando que es violatoria a los derechos humanos de él y de nosotros como familia, sino que está sometido a un aislamiento de 24 horas.

