Rafael Ramírez: Todo el mundo en el Gobierno está en un "sálvese quien pueda"

03-09-19.-El ex-ministro de Petróleo y ex-presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, aseguró este martes durante una entrevista al portal Tal Cual que los máximos dirigentes del gobierno están negociando la salida del poder.

"Está negociando Diosdado (Cabello, presidente de la asamblea constituyente), (Vladimir) Padrino López (ministro de la Defensa), Maikel Moreno (presidente del Tribunal Supremo de Justicia), el señor (Raúl) Gorrín, presidente de Globovisión; la gente de Cilia Flores. Todo el mundo está negociando la salida. Cuando ellos se ven descubiertos Diosdado dice ‘es con autorización de Nicolás’ pero eso no es verdad, todos han estado enviando emisarios y todos tienen sus agentes económicos que hacen lobby a Washington y están tratando de llegar a un tipo de acuerdo", expresó Ramírez.

"La separación del madurismo del poder no se ha concretado porque la administración norteamericana no quiere hacer acuerdos con ellos. "Están cada vez más desesperados porque saben que su situación es insostenible. Las sociedades no se suicidan, algo va a pasar y ellos quieren tener algún tipo de posición para cuando eso suceda" indicó..

"Todo el mundo (en el Gobierno) está en un sálvese quien pueda, porque ellos están rociados de gasolina; no tienen a donde ir. Yo me puedo mover por el mundo pero Nicolás Maduro no puede poner un pie fuera del país. Ellos tienen problemas con la ley", aseguró.

Asimismo, Ramírez rechazó las acusaciones que Nicolás Maduro dirigió contra Michelle Bachelet, a quien llamó mentirosa. Aseguró que el informe de la Alta Comisionada desenmascaró la violación de DDHH en Venezuela.

"Maduro usa un lenguaje soez y grosero para referirse a una funcionaria de las Naciones Unidas de altísimo nivel. Maduro agrede a Bachelet y es él quien está mintiendo. Bachelet con su informe desenmascaró la violación masiva no solamente de los DDHH, porque es importante que se sepa que los DDHH no son solo los derechos personales, individuales, el derecho a la vida, la libertad, la libertad de expresión, sino los económicos y sociales, que tienen que ver con la calidad de vida de una población", expresó.

►Pulse aquí para leer la entrevista completa