Muere mototaxista por falta de atención médica tras ser ruleteado por cinco hospitales

29-08-19.-Johan Pernalete Aldana, guardia del Ministerio de Asuntos Penitenciarios y quien se rebuscaba como mototaxista, de 28 años, murió el pasado lunes tras haber permanecido sin atención médica durante dos días en los pasillos del Hospital Victorino Santaella de Los Teques y haber sido ruleteado por cinco centros de salud.

La historia sobre cómo murió Johan Pernalete se inició el pasado viernes, salió de su residencia ubicada en el sector La Matica de Los Teques, estado Miranda, para rebuscarse haciendo carreras de mototaxista, "esa noche consiguió un cliente quien le pidió que lo trasladara hasta el terminal de pasajeros de Los Lagos ubicado en las afueras de la capital mirandina, cuando iban en camino fueron arrollados por una camioneta que era conducida por una mujer, quien luego de chocarlos huyó dejando a los dos hombres malheridos en el lugar", señaló su cuñado José Ochoa.

Ambos hombres fueron trasladados al hospital Victorino Santaella de Los Teques, donde falleció el parrillero, cuya identidad no pudo ser obtenida.

No lo atendieron

Mientras tanto, Pernalete comenzaba a vivir lo que sería su víacrucis final. Fue ingresado al centro de salud de Los Teques, "pero no lo atendieron, sólo le pusieron una venda el viernes, pero no le hicieron más nada".

"Durante dos días permaneció en una camilla en los pasillos sin atención, ni siquiera le tomaron una vía para colocarle suero y mantenerlo hidratado" acotó Ochoa.

Fue el domingo cuando un médico lo vio y ordenó que le pusieran un suero, "porque no podía comer y no había tomado casi agua, intentaron ponerle la sonda en el brazo izquierdo, que tenía fracturado y muy inflamado y el tratamiento no pasó, luego ordenaron su traslado al hospital Domingo Luciani de El Llanito".

A pesar de contar con una orden de traslado y una ambulancia para que lo llevaran, a Johan no lo aceptaron en el Domingo Luciani, de allí lo remitieron al Miguel Pérez Carreño, donde tampoco lo aceptaron, lo devolvieron a Los Teques, donde tampoco lo quisieron recibir, "ya estaba muy descompensado, a pesar de que estaba bajo cuidado, se veía que estaba mal y lo volvieron a bajar a Caracas, lo llevaron al hospital de El Llanito, donde finalmente lo recibieron y comenzaron a hacerle tratamiento, pero era tarde, Johan estaba muy mal y terminó muriéndose el lunes pasado en la madrugada".

"Johan era una persona decente y trabajadora, era guarda y custodio de presos para el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y en las noches trabajaba como mototaxista para ayudar a los dos hijos de su pareja, que los trataba como propios, él no debió morir, pudieron haberlo atendido y tratado, pero no lo hicieron y aun así quieren decir que acá no hay crisis", dijo finalmente el pariente del mototaxista muerto.