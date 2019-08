Madre de Rufo Chacón: Policías que cegaron a mi hijo siguen libres y protegidos

Adriana Parada Credito: EU

28-08-19.-Adriana Parada, madre de Rufo Chacón, joven cegado por un disparo de perdigones durante una protesta antigubernamental en la ciudad de San Cristóbal, señaló que los funcionarios policiales implicados en el hecho siguen ejerciendo labores en Politáchira y que "son tratados de lo mejor".



"A los policías los vi la semana pasada. Todavía siguen en Politáchira. No han sido trasladados y son tratados de lo mejor. (...) Aquí no hay ley, no hay nada, pero si está en mí hablar cada día, lo voy a hacer. No me voy a quedar callada", expresó.



Parada manifestó sentirse con temor por represalias contra ella o su hijo por parte del gobierno venezolano.



"Si me toca morir, lo haré. No les tengo miedo ni a ellos ni al gobierno. Además, esto lo sabe todo el mundo, todo el país, si me pasa algo saben que fue el Gobierno", enfatizó la madre de Rufo Chacón.



Los dos funcionarios policiales señalados por el hecho contra el joven de 16 años están identificados como Javier Useche, director de Orden Público, y Henry Ramírez, supervisor jefe auxiliar de Servicios Generales.



Useche fue acusado por el Ministerio Público por el delito de homicidio internacional calificado en grado de frustración, mientras que Ramírez por el delito de trato cruel y uso indebido de arma orgánica.



Por otra parte, Parada informó que durante los próximas días su hijo de 16 años recibirá un pasaporte gracias a una fundación que le permitirá viajar a España para practicarse una operación en sus ojos.



Además, agregó que un país quiere darle el derecho de palabra a Rufo Chacón en la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde, según comentó, el joven pedirá la "libertad para Venezuela".

Esta nota ha sido leída aproximadamente 228 veces.

La fuente original de este documento es:

EU (http://www.eluniversal.com/politica/49224/madre-de-rufo-chacon-policias-que-cegaron-a-mi-hijo-siguen-libres-y-protegidos)