Presidenta del colegio de enfermeras del estado Zulia denunció que "de 19 neonatos que nacieron, murieron los 19 por precariedad"

22-08-19.-La presidenta del colegio de enfermeras del estado Zulia, Hannia Salazar, denunció este jueves en una una entrevista realizada por el canal VPItvque de 19 neonatos que nacieron, murieron los 19 por precariedad”Asimismo, aseguró el 95% de los centros de salud de la entidad no están operativos.Hizo un llamado al ministro de salud para que se aboque a atender la problemática que afecta a los hospitales.“Esto no es político, queremos hacer un llamado de atención porque tenemos que trabajar con el 100 % del personal no solo el 30 %”, aseveró."Se necesita un equipo multidisciplinario para poder crear las condiciones necesarias que brinden la atención a los pacientes", manifestó."En un hospital debe reinar la limpieza, el personal que facilite la atención al paciente", precisó.“El 95 % de nuestros hospitales no están operativos lo que es un riesgo para los pacientes y el personal (…) de 19 neonatos que nacieron, murieron los 19 por precariedad”, denunció la trabajadora de la salud.