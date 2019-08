Investigan muerte de una mujer, pareja de un sargento de la GNB. Familiares dudan que se haya suicidado

Mirianny Geraldine Hernández Ocando Credito: Web

21-08-19.-Familiares de Miriannys Geraldine Hernández Ocando de 30 años de edad solicitaron a las autoridades policiales investigar a fondo el presunto suicidio, quien falleció al recibir un disparo en la cabeza, luego de haber sostenido una discusión con su pareja, un sargento de la Guardia Nacional, reseñó El Universal.



Señalaron que les parece sumamente extraña la muerte de Miriannys, debido a que era una mujer alegre y una madre ejemplar, “dudamos que ella se haya suicidado”.



Agregaron que José Wilfredo Ponce Jiménez, sargento de la GNB y pareja de la joven muerta, “era una persona muy celosa y controladora, al extremo que había hecho que renunciara a varios trabajos que Miriannys había logrado”, entre los que destacan un puesto en la misión Negra Hipólita y en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, donde trabajó hasta febrero pasado.



Recordaron que la pareja tenía poco tiempo, “muy poco como para que tomara una decisión tan drástica, estaban viviendo juntos desde el pasado mes de enero, su relación la comenzaron en diciembre del año pasado”.



Otra cosa que destacaron es que el apartamento en que vivían y donde ocurrió la muerte era de ella, “producto de una relación pasada que tuvo, lo grave es que al día siguiente de la muerte de la joven, su ex pareja fue al apartamento junto a unos funcionarios de la Policía Nacional y sacaron varios objetos de valor, así como electrodomésticos y luego desapareció, no nos ha vuelto a dar la cara.



"Desde el día que nos llamó para decirnos que Miriannys se había dado un tiro, desapareció”.



En este sentido pidieron al Cicpc que investigue a fondo el caso, “yo ci el cadáver de mi hermana, tenía un disparo en la frente, no un tiro en el occipital, deben aclarar qué ocurrió y castigar al único responsable de su muerte, quien se encuentra en fuga.