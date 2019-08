Trump sentencia: "El New York Times se cerrará poco después de que deje el cargo"

Donald Trump, mandatario de EEUU, arremetió nuevamente en contra "The New York Times", uno de los medios al que considera enemigo desde que fue elegido presidente del país del norte. A través de su cuenta Twitter, Trump sentencia el cierre de uno de los mas poderosos medios de ese país.

"El New York Times se cerrará poco después de que deje el cargo, con suerte en 6 años. Tienen Cero credibilidad y están perdiendo una fortuna, incluso ahora, especialmente después de su enorme responsabilidad no financiada. ¡Estoy bastante seguro de que me respaldarán solo para que todo funcione!" indicó Trump.

Como se sabe el Presidente de EEUU ha mantenido una guerra contra varios medios como NYT y CNN, entre otros a quienes acusa de actuar en su contra y de crear "fake news" lo que ha motivado que hagan un informe de Naciones Unidas en el que condenan la actitud de Trump como un ataque a la libertad de prensa y que califican como una "estrategia" para "deteriorar la confianza" de la ciudadanía en los medios.

Jim Acosta, un reportero estrella de CNN, que ha sido abucheado e insultado en los mítines porTrump, ha alertado que los periodistas están en riesgo de sufrir actos de violencia.

La columnista de "The Washington Post" Kathleen Parker, ha denunciado que "hay más odio que nunca y que las amenazas de muerte son frecuentes". Y "The Boston Globe", promueve una iniciativa para que los diarios del país se coordinen y publiquen artículos de opinión contra el acoso de Trump a la libertad de prensa.

Sus críticas al diario matutino son constantes. En septiembre pasado, señaló: "Si no estuviera acá, el New York Times probablemente no existiría". Ahora Trump ataca directamente y envía esta especie de amenaza al NYT.