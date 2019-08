Hallan descuartizado en los Valles del Tuy al jefe de transporte de Minsalud

Nerwin Salvador Díaz Credito: EU

19-08-19.-Por un lunar en la espalda fue reconocido el cadáver desmembrado que fue localizado la mañana del pasado lunes en la entrada de la urbanización Vista Real, ubicada en la autopista Charallave Ocumare del Tuy, municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, reseñó El Universal.



El cuerpo corresponde a Nerwin Salvador Díaz, de 28 años de edad, jefe de transporte del Ministerio de Salud quien se encontraba adscrito a la misión Barrio Adentro.



Los familiares de Díaz acudieron el pasado 16 de agosto a la morgue de Ocumare del Tuy, donde reconocieron el cuerpo por un lunar en la espalda y varias cicatrices.



El cadáver fue remitido a la morgue del hospital Victorino Santaella de Los Teques para practicarle los exámenes de rigor que corroboren su identidad.



El trabajador del ministerio de Salud fue visto por última vez con vida el domingo 11 de agosto cuando visitó a su padre en Ciudad Betania, en Ocumare del Tuy, allí le dijo a su progenitor que había comprado un equipo de sonido que colocaría en su vehículo, un Fiat Palio.



De allí, el muchacho se retiró a su casa en la urbanización Altos del Dividive en Charallave a donde nunca llegó, reportó El Pitazo



A partir de ese momento no tuvieron más información sobre su paradero ni comunicación con él, sin embargo no se habían preocupado porque hacía pocos días había perdido su teléfono celular, sin embargo ya estaban preocupados por el largo silencio.



Dos días después los deudos recibieron la llamada telefónica del Eje contra Homicidios del Cicpc de los Valles del Tuy, quien les informó sobre el hallazgo de un vehículo Fiat, Palio, en cuyo interior había documentos a nombre de Nerwin Salvador Díaz.



El carro desvalijado estaba en el sector Plaza Vieja de Charallave.



Los uniformados recomendaron a la familia ir a la morgue de Ocumare para verificar un cuerpo que había sido hallado mutilado y lo reconocieron.



Nerwin Díaz era casado y tenía una niña. Sus deudos aseguraron que era una persona sana y dedicada a su familia. Esperan que se haga justicia.



Funcionarios del Eje contra Homicidios del Cicpc de los Valles del Tuy continúan las averiguaciones y tratan de ubicar la cabeza de la víctima, la cual no se encontraba en los restos hallados