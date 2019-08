Venezolanos encabezan cifra de muerte en procesos migratorios en América, según la Organización Internacional de Migraciones

Credito: Web

16-08-19.-Un total de 514 personas falleció en lo que va de año en América al intentar emigrar a otros países. La cifra representa un aumento de 33% respecto al mismo período en 2018, en el que hubo un importante incremento en las muertes, sobre todo de venezolanos (89), informó la Organización Internacional para las Migraciones, reseñó la agencia EFE.



Los fallecidos procedentes de Venezuela constituyen la nacionalidad más numerosa de estas víctimas, seguida de Haití (59), Guatemala (55) y Honduras (42).



La organización indicó que aún se desconoce la nacionalidad precisa de 178 fallecidos en América.



El proyecto de la OIM, iniciado en 2014, nunca había superado la barrera del medio millar de víctimas tan pronto en un año, dijo este viernes el vocero de la organización, Joel Millman, en rueda de prensa.



Señaló que en los años 2017 y 2018 la cifra no aumentó hasta el mes de octubre, y en 2014 ni siquiera a final de año se alcanzó esa cifra.



Mujeres y niños

De los fallecidos hasta el 14 de agosto de 2019, 67 eran mujeres y 40 eran niños.



Casi la mitad de las víctimas (247) fueron reportadas en la frontera entre Estados Unidos y México, 151 en el Caribe, 80 en Centroamérica y 30 en América del Sur.



La principal causa de muerte fue ahogamiento en mares o ríos (259 muertes), seguida de accidentes de tráfico (65).



Otros factores comoaccidentes de tren, deshidratación, crímenes, homicidios y enfermedades provocaron alrededor de 20 muertes en cada uno de los 4 casos.



Millman aclaró que estas estadísticas no incluyen las 11 muertes bajo custodia que se produjeron en lo que va de año en centros de detención de Estados Unidos y México, porque algunos de lo fallecidos en esas circunstancias no entraban dentro de su estadística de migrantes al llevar largo tiempo detenidos.



Víctimas en el Caribe



Muchos de los venezolanos fallecidos en lo que va de año fueron víctimas de naufragios en aguas del Caribe.



En abril y mayo, 67 venezolanos desaparecieron en 2 naufragios que intentaban llegar a Trinidad y Tobago, el país más próximo a las costas de Venezuela.



Los diputados a la Asamblea Nacional denunciaron que las 67 víctimas en el naufragio padecieron la trata de personas.



En junio se perdió la pista de otros 21 migrantes venezolanos al hundirse el bote que intentaba llevarlos a la isla holandesa de Curazao.



Las autoridades indicaron que la embarcación había partido desde el estado Falcón.



No hay cifras completas sobre cuántos venezolanos intentan emigrar de su país por medio de estos canales irregulares en el Caribe.



Se calcula que en esa región viven más de 100.000 de los 4 millones de venezolanos que dejaron el país en 2014 a consecuencia de la crisis política y económica.