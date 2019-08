Esposa de capitán Caguaripano denunció que prohibieron entrada de su defensa para conocer su estado

El capitán Juan Carlos Caguaripano Credito: Archivo

15-08-19.-Irene Olazo Mariné, esposa del capitán Juan Carlos Caguaripano, denunció durante una entrevista este jueves con César Miguel Rondón que el militar llegó a tener desprendimiento de sus testículos producto de las "torturas" que ha recibido por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).



"Él ha estado resistiendo. No ha sido evaluado por un médico especialista. Debido a las torturas llegó a tener desprendimiento de sus testículos", señaló Olazo.



Dijo que ya van dos años desde su detención y que el mundo "tiene que enterarse de lo que está pasando en Venezuela".



"Yo no lo veo desde hace un año, me tocó salir de Venezuela, después de un secuestro del que fui víctima, salí por la seguridad de mi hija", expresó.



También señaló que ayer el abogado le informó que le fue prohibida la entrada al recinto para conocer el estado de Caguaripano, quien se rebeló contra el gobierno de Nicolás Maduro y fue acusado de rebelión militar y traición a la patria.