Trump responsabiliza a Hollywood de las matanzas en Texas y Ohio y arremete contra "La Cacería" un filme por estrenarse

El Presidente de EE.UU., devolvió la pelota por acusaciones racistas y xenofóbicas en su contra, a la industria hollywodense, Trump acusó este viernes a través de su cuenta Twitter, de ser "racista" y de incitar a la "violencia" y al "caos", en una presunta referencia a la película por estrenar en septiembre: "La Cacería" (The Hunt).

"¡El Hollywood liberal es racista al más alto nivel, y con mucha Rabia y Odio! Les gusta llamarse élite, pero no son élite", aseguró Trump, añadiendo que "a menudo son las personas a las que se oponen tan fuertemente las que en realidad son la élite".

"La película que está por estrenarse fue hecha para incendiar y provocar caos", indicó Trump, que arremete contra Hollywood y señaló de "crear" violencia y luego intentar "culpar a los demás". "¡Son los verdaderos racistas y son muy malos para nuestro país!", afirmó.

Trump, no menciona la película, pero al parecer se refiere la cinta 'The Hunt' (La Cacería). Una breve sinopsis que ha circulado a través de los medios relata que la historia se trata de: Doce extraños se despiertan perdidos. No saben dónde están o cómo llegaron allí. No saben que fueron elegidos… para un propósito muy específico: la cacería. A la sombra de una teoría conspirativa en el internet oscuro, un selecto grupo con miembros de todo el mundo se reúne por primera vez en una mansión alejada para cazar seres humanos por deporte. Pero el plan maestro de este grupo élite está a punto de estropearse porque una de las presas, Crystal (Betty Gilpin, GLOW), conoce el juego de los cazadores mejor que ellos. Ella decide pagarles con su misma moneda, seleccionando a los asesinos uno por uno.

El filme ha sido definido como una sátira ultraviolenta que inicialmente se iba a titular 'Red State vs. Blue State' ('Estado Rojo vs. Estado Azul'), en referencia a los colores de los partidos Republicano y Demócrata.

Esta película ya ha sido satanizada por los círculos conservadores, que sostienen que promueve la violencia contra personas con opiniones políticas opuestas.

Por otro lado, la productora de la cinta, Universal Studios, ha puesto en pausa la promoción de "La Cacería" (The Hunt) en precaución, por las masacres de El Paso (Texas) y Dayton (Ohio), en las que asesinaron a 31 personas el pasado fin de semana y en las que muchos responsabilizan a Donald Trump por su discurso antiinmigrante, antiminorías y promuro, de ser quien impulse a realizar estos hechos que hoy enlutan el pueblo estadounidense.