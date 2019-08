La mayoría de los demócratas de la Cámara de Representantes ahora dicen que apoyan el comienzo de una investigación de juicio político

Donald Trump Credito: Agencias

La mayoría de los demócratas de la Cámara de Representantes están respaldando ahora públicamente una investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump, según un recuento de CNN, una señal de impulso para los legisladores projuicio político que probablemente aumente la presión sobre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y los líderes demócratas de la Cámara.



El número actual de promotores del juicio político puede no necesariamente, o de inmediato, cambiar el cálculo de los líderes demócratas de la Cámara sobre cómo proceder a medida que los demócratas continúan sus investigaciones sobre el presidente y su administración. Sin embargo, muestra que el apoyo entre los demócratas en el Capitolio a una investigación continúa creciendo.



El representante Salud Carbajal de California se convirtió en el demócrata número 118 en apoyar públicamente el inicio de una investigación de juicio político en un comunicado el viernes, al menos el legislador número 23 en hacerlo desde que el fiscal especial Robert Mueller testificó en el Capitolio la semana pasada.



“He leído el Informe Mueller completo, el presidente conocía las reglas y las rompió, no puede estar por encima de la ley”, dijo Carbajal en el comunicado. “Por eso creo que es hora de abrir una investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump”.



Ha habido un aumento constante en el número de demócratas de la Cámara de Representantes que han anunciado que respaldarán una investigación a raíz de las audiencias de Mueller, incluida la representante Katherine Clark de Massachusetts, miembro del liderazgo demócrata en la Cámara.



El testimonio inusual de Mueller no provocó de inmediato una ola de demócratas que respaldaran una investigación de juicio político, y muchos republicanos del Congreso declararon su declaración pública como el final oficial del esfuerzo de juicio político demócrata.



Pero desde que la Cámara partió para su receso de seis semanas a fines de la semana pasada, el número de demócratas que respaldan una investigación de juicio político ha aumentado constantemente, con casi dos docenas de demócratas anunciando públicamente su decisión después de la aparición de Muller.



Y aunque el grupo inicial de demócratas que comenzó a llamar para una investigación estaba compuesto principalmente por progresistas, varios demócratas convencionales o moderados se han unido en las semanas de convocatoria.



La lista ahora incluye a algunos demócratas que tomaron los escaños republicanos en los períodos intermedios de 2018, incluidos los representantes Harley Rouda de California, Debbie Mucarsel-Powell de Florida, Jennifer Wexton de Virginia, Sean Casten de Illinois, Katie Porter de California y Mike Levin de California.



Los demócratas de la Cámara también intensificaron la pelea de juicio político tras el testimonio de Mueller cuando la Comisión Judicial de la Cámara anunció que estaba demandando para obtener el material secreto del jurado acusador del informe de Mueller en un tribunal federal. La comisión argumentó que necesitaban la información para decidir si impugnar al presidente, y el presidente Jerry Nadler, demócrata de Nueva York, dijo que la comisión ya estaba “en efecto” llevando a cabo el equivalente a una investigación de juicio político.



La demanda intensifica la investigación contra el presidente que está llevando a cabo la comisión y que podría conducir a procedimientos de juicio político, que la Comisión Judicial llevaría a cabo. Nadler y otros demócratas de la comisión han dicho que la presentación ante el tribunal es un nuevo paso que indica que la comisión está considerando activamente la posibilidad de presentar artículos de juicio político.



Pelosi ha minimizado la posibilidad de un juicio político desde que los demócratas se hicieron cargo de la mayoría en enero, pero también ha prometido que el partido responsabilizará al presidente a través de una supervisión rigurosa de la administración.



La presidenta de la Cámara también ha insistido en que ella no está tratando de detener el juicio político.



“No estoy tratando de agotar el tiempo”, dijo la demócrata de California a los periodistas recientemente, y agregó: “Procederemos cuando tengamos lo que necesitamos para proceder, no un día antes” y dijo: “Todos tienen la libertad y el lujo de defender su propia posición y de criticarme por tratar de seguir el camino de la manera más determinada. Nuevamente, su promoción del juicio político solo me da apalancamiento”.