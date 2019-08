"Huelepega": 20 años después los niños siguen en las calles

05-05-19.-La vida, el mundo, la ciudad, el barrio /la gente que allí vive y lo que pasa a diario./ Muertes, atracos sin ningún detalle/ las fuerzas del mal dominando la calle.



Así empezaba la canción "Huelepega", de Sandy & Papo, que formaba parte de la banda sonora de la película del mismo nombre y que sonó insistentemente en las radios a finales de los años noventa. En su momento, la cineasta Elia K. Schneider y su productor José Ramón Novoa denunciaron persecución y censura durante y después del rodaje por retratar cinematográficamente la realidad de los niños en las calles de Caracas.



"Huelepega" cuenta la historia de Oliver, un niño que huye de su hogar y busca refugio en las calles, allí aprende que para sobrevivir debe hacerse respetar. En uno de sus monólogos, sintetiza la esencia de su vida: "Todos tenemos un destino, parece que éste es el que me tocó a mí. Y a veces me pregunto si existen los destinos. Y veo a todos estos chamos viviendo por aquí y me pregunto dónde está Dios para hacer las pases con él".



Con tristeza hoy - después de veinte años - el filme sigue vigente, ya que dicha problemática continúa lo que revitaliza la denuncia política y social que en su momento hizo Schneider. "Siento mucha rabia e indignación al ver que la realidad de los niños de la calle en Venezuela no mejoró. Hoy existe un altísimo número de chicos en situación de calle, desnutridos, enfermos y que a veces migran solos a otros países para poder comer, exponiéndose a la explotación laboral y sexual. Lo que más me preocupa es que no se está haciendo absolutamente nada para remediarlo", dice la cineasta.



