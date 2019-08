(VIDEO) Bernal anuncia "despliegue permanente" en frontera con Colomia

03-08-19.-El protector del estado Táchira, Freddy Bernal, informó este sábado que policías, organismos de inteligencia y Fuerza Armada estarán desplegados de forma "permanente" en la frontera con Colombia."Ejerciendo esta frontera de paz hay un despliegue permanente. No solamente puntos de control, sino patrullaje y acciones contundentes contra el hampa común y grupos criminales que pretenden generar zozobra", dijo.Bernal señaló que a su juicio, estos grupos irregulares actúan "amparados por la Policía de Colombia y el ejercito de Colombia".Asimismo, denunció que quieren llenar el área limítrofe “de miedo y terror”. Aseguró que no permitirán bandas paramilitares le roben la tranquilidad a los habitantes de San Antonio y Ureña.Aseguró que "el Táchira no será nunca un territorio paramilitar, ni un territorio para un ataque norteamericano".