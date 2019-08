EEUU sanciona a comandantes de la Faes y la Dgcim por "graves violaciones a los DDHH"

02-08-19.-El Gobierno de Estados Unidos sancionó a otro grupo de funcionarios relacionados con los grupos de inteligencia y policiales de Venezuela.La información la dio a conocer el Secretario de Estado, Mike Pompeo, a través de su cuenta en la red social Twitter.“Rafael Bastardo Mendoza e Iván Hernández Dala, los comandantes de las fuerzas especiales de policía y de inteligencia de #Venezuela y sus familiares, han sido designados bajo la Sección 7031 (c) debido a sus graves violaciones de los derechos humanos”, escribió Pompeo.En el comunicado del Departamento de Estado se lee lo siguiente: "Estados Unidos sanciona públicamente a Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de las fuerzas especiales de policía de Venezuela (Faes), e Iván Rafael Hernández Dala, comandante de contrainteligencia militar (DGCIM), por su participación en violaciones graves de los derechos humanos".Luego añade: "Las organizaciones de seguridad e inteligencia dirigidas por Bastardo y Hernández han sido implicadas por sus violaciones y abusos de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática. Estos actos se documentaron ampliamente en el informe del 5 de julio de 2019 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como en informes creíbles de otras organizaciones de derechos humanos. El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló al menos 7.523 ejecuciones extrajudiciales documentadas por una organización no gubernamental venezolana"."Esta designación, tomada bajo la Sección 7031 (c) de la Ley del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas relacionados del año fiscal 2019, se suma a la acción del gobierno de los EE UU. El 15 de febrero de 2019 para sancionar financieramente a Bastardo y Hernández de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692 por su participación en abusos de derechos humanos, represión y corrupción. De conformidad con la ley, además de la sanción de Bastardo y Hernández, estoy sancionando públicamente a la esposa de Bastardo, Jeisy Catherine Leal Andarcia, y a la esposa de Hernández, Luzbel Carolina Colmenares Morales, así como a los hijos menores de ambos funcionarios", dice el comunicado del Departamento de Estado.También especifica: "La Sección 7031 (c) permite al Departamento de Estado revocar visas para funcionarios extranjeros y sus familiares inmediatos en los casos en que el Secretario de Estado tenga información creíble de que esos funcionarios han estado involucrados en una corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos. Tales individuos y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos".