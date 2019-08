Activistas estadounidenses destacan respeto a derechos humanos en Venezuela

Credito: ÚN

1 agosto 2019 - En Venezuela se respetan y se reconocen los derechos humanos, afirmó este jueves Sergio Lazo, activista estadounidense del Colectivo de Protección de la Embajada venezolana en Washington, Estados Unidos .



"Durante los 10 días que tengo en el país, he tenido la oportunidad de conocer a muchos venezolanos que integran las distintas formas de organización: consejos comunales, Comunas, entre otros, a través de su experiencia me han demostrado que en la nación suramericana no hay una dictadura, como se quiere exponer ante el mundo, por el contrario existe un gobierno que respeta los derechos humanos", aseveró a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) en una entrevista telefónica.



Un grupo de activistas estadounidenses, miembro del referido colectivo, participó en XXV Foro de Sao Paulo que se realizó en Caracas desde 25 al 28 de julio y que reunió a más de 720 delegados y delegadas de diversos países del mundo.



Lazo destacó que en el encuentro se denunció los efectos nocivos y consecuencias devastadoras del ilegal bloqueo que unilateralmente ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos al país. Además también rechazaron las denominadas sanciones, que transgreden los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y menoscaban los derechos fundamentales de los venezolanos.



Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el presidente Donald Trump han restringido el ingreso nacional y la capacidad de importación del Estado venezolano para satisfacer las necesidades básicas de la población.



Sin embargo, indicó que en su visita a varias comunas pudo constatar que a pesar de ese bloqueo, el Gobierno venezolano sigue impulsando planes sociales a fin de garantizar la distribución de alimentos y el derecho a la salud.



El denominado Colectivo para la Protección de la Embajada (Embassy Protection Collective) es una organización conformada por ciudadanos de diversas organizaciones y movimientos sociales: Veterans For Peace, Popular Resistance, Mintpress News, Codepink, Answer Coalition, Black Alliance For Peace y Grayzone.



En mayo pasado, la sede diplomática de Venezuela en Washington iba a ser tomada ilegalmente por sectores de la oposición venezolana en Estados Unidos. Sin embargo, estos activistas defendieron el acceso a la embajada.



