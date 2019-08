Delcy Rodríguez: Venezuela denuncia una gran operación de crimen transnacional para robar activos de Pdvsa

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, denunció este miércoles una gran operación internacional para despojar al país de los activos concentrados en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el mundo.



"Denunciamos ante el mundo de una operación de crimen organizado transnacional para robarse los recursos de Venezuela, una gran estafa mundial", señaló la vicepresidenta en declaraciones a la prensa desde el Palacio de Miraflores.



Rodríguez precisó que en la operación participa un grupo de venezolanos pertenecientes al partido Voluntad Popular (VP), en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, esperando apropiarse ilegítimamente de los recursos y activos de Venezuela concentrados en Citgo ubicado (EEUU), Monómeros (Colombia), PDV Caribe (en todo el Caribe) y PDV América (en todo el continente).



Destacó que con este fin se ejecutó un fraude procesal contra la República en un litigio que mantiene Venezuela con la empresa minera Crystallex. Detalló que el abogado de la empresa, devenido procurador por el autoproclamado Juan Guaidó, declaró ante la corte la argumentación de que Venezuela y Pdvsa eran la misma entidad jurídica.



"Él fue el creador de esa insólita argumentación jurídica de que Pdvsa también es la República. Son personas jurídicas distintas, ahí estuvo el fraude procesal para ir contra Pdvsa y quitarnos Citgo, para robarse los activos de la República", explicó.



Asimismo, mostró conversaciones sostenidas entre Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, Carlos Vecchio y Ricardo Haussmann, donde planifican el fraude contra la República.



"Organizan con el gobierno de los Estados Unidos 'pongamos sanciones aquí, pongamos sanciones allá e inmediatamente nosotros venimos con una gran operación'".



Subrayó que ya no se trata de un objetivo político, sino directamente un atentado contra los recursos venezolanos.



"En lo político ellos saben que no van a derrotar al presidente Nicolás Maduro, ni van a poder suplantar la voluntad del pueblo venezolano, pero sí montan operaciones para robarse nuestros activos en el exterior bajos falsos supuestos de que no reconocen al gobierno venezolano".



Resaltó que las acciones de este grupo atentan contra el Derecho Internacional y contra el espíritu del Diálogo de paz que se desarrolla entre el Gobierno Nacional y la derecha venezolana en Barbados.



"El Estado venezolano seguirá ejerciendo las acciones que competen en todas las instancias internacionales. Denunciaremos también ante la Organización de las Naciones Unidas porque se están lesionando resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, vamos a ir a todas las instancias internacionales para defender los derechos del pueblo venezolano", expresó la vicepresidenta.



Reiteró que Venezuela seguirá su curso de progreso y desarrollo, garantizando y defendiendo sus derechos legítimos.