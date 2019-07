Hijo de Winston Cabas: Cada 20 minutos me daban más y más golpes

31 de julio de 2019.- "Estaban buscando a mi papá, me preguntaban que dónde estaba. Al percatarse que yo era hijo de Winston (Cabas) me llevaron inmediatamente, me esposaron, me montaron en una camioneta, me empezaron a dar golpes, me guindaron de un gancho dentro de la misma camioneta, comenzaron a darme golpes en las costillas. Me llevaron al Faes de Petare, ahí me torturaron, me dieron golpes con un palo preguntándome dónde estaba mi papá. Me decían que yo pagaría las cosas que hizo mi papá, que cómo él sabía que se iba a ir la luz, cuánto nos pagaron. Así me estuvieron hasta las 11 de la noche. Cada 20-30 minutos me daban más y más golpes", dijo el hijo de Winston Cabas, Arnaldo Cabas a través de un video publicado en redes sociales, en la que describió la tortura a la que fue sometido durante el tiempo que estuvo detenido simplemente por ser hijo del ingeniero a quien Diosdado Cabello acusó por vaticinar que Venezuela viviría de nuevo un apagón general. el jove

Señaló que habían, incluso, hecho una boleta de traslado para el Dgcim, donde le advirtieron que allí le arrancarían las uñas.

"Preguntaban a cada rato quién era mi papá, por qué tanta llamadera por mí. A las 11 de la noche me soltaron", agregó Arnaldo.

El joven aprovechó la oportunidad para agradecer a quienes manifestaron su preocupación a través de las redes sociales y a la comunidad internacional por interceder en su liberación.

Arnaldo Cabas tuvo que huir del país apenas fue puesto en libertad, la misma noche. Salió del país sin sus pertenencias, porque los funcionarios tenían las llaves de su casa en su poder.