Senador chileno denuncia que informe de Bachelet contra Venezuela retrata lo que ocurre en Chile

29 julio 2019 - “El informe de Bachelet es injusto e insuficiente”, expresó el senador chileno Alejandro Navarro al calificar el contenido del informe presentado por la actual responsable de la Alta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), como una herramienta en el ataque a Venezuela, cuando en realidad su contenido retrata lo que ocurre en Chile.“Lo que indigna es que aquellos que usan este informe para atacar a Venezuela no reconocen que eso sucede en Chile como violación de Derechos Humanos”, reclamó Navarro durante una entrevista en el programa 360° que transmite VTV.Navarro objetó la definición que se hace en el informe sobre lo que es violación de DD.HH. Observó que se afirma que en Venezuela se ha criminalizado la protesta pacífica, el uso excesivo de la fuerza policial y maltratos en los lugares de detención. “Quiero decir que si yo le cambio ‘fuerza policial’ por ‘Carabineros de Chile’, con dolor y vergüenza digo que es exactamente lo que ocurre en Chile”.En otro capítulo, el informe establece que en Venezuela en el año 2018 han fallecido 1.500 personas por falta de medicamentos e insumos médicos. En contraste, el Senador chileno refirió el contenido de un reporte del ministerio de salud de Chile del mismo año: “9 mil 750 personas fallecieron por no tener un médico especialista, ni operaciónes quirúrgicas. Entonces hay una lectura muy interesada e injusta”.Recordó que la expresidenta Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada, ha venido y conoce suficientemente a Venezuela, pero el informe entrevistó a 560 personas de las cuales el 82% vive fuera del país.El senador advierte que en el informe de Bachelet no se consigna ningún nombre de aquellos presuntos asesinados por la fuerza pública. En comparación, en Chile se conocen todos los nombres de los desaparecidos en la dictadura de Augusto Pinochet.Sobre la pretensión de querer llevar ese informe a la Corte Penal Internacional para seguir atacando a Venezuela, dijo que no tendrá éxito, pero el intento causará mucho daño, tal cual ocurre con las criminales acciones llevadas a cabo por EE.UU. con su bloqueo financiero y económico.Lamentó que en el mundo, y en especial en Chile la prensa de la derecha diga mentiras, “la canalla mediática internacional miente y miente sobre Venezuela a cada minuto y establecen montajes”.Denunció que en la televisora nacional de Chile se han atrevido a pasar supuestos reportajes sobre la violación de DD.HH. en Caracas, pero con imágenes de Bogotá y Brasil. “Lo he dicho en Chile, en el hemiciclo del Senado, la televisora nacional de Chile pone montajes”, reiteró.Constitución de la dictaduraEn Chile no puede haber ningún plebiscito que pueda tener vinculación nacional, municipal o local porque la constitución de Augusto Pinochet, aún vigente, limitó la participación ciudadana, comparó con respecto a las cartas magnas de Venezuela y su país.“Es una Constitución diseñada para mantener un régimen de dominio presidencial, sin ninguna participación del pueblo, no fue votada, no fue construida, fue elaborada por quienes defienden el modelo neoliberal”, denunció.Aprovechó para denunciar también, que con su visita a Venezuela a participar en el exitoso Foro de Sao Paulo realizado en Caracas, la derecha política de Chile comenzó a pedir su destitución como Presidente de la Comisión de DD.HH. del senado, alegando la defensa de Venezuela y sus críticas a la Constitución chilena.“Han dicho que debo ser destituido por decir lo que he dicho desde hace 20 años, una constitución maloliente, caduca, espurea, conformada para proteger el modelo neoliberal que permitió que el agua sea para los privados y permitió el saqueo público”, respondió.Derecha fracasará:Auguró Navarro que la actual campaña para atacar a Venezuela como una supuesta dictadura va a fracasar. La única salida es la paz y espera que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, abandone “esos aires de liderazgo mundial y apoye la paz”.“Y hemos dicho entonces que se respete a Venezuela y el presidente Piñera ha hecho de todo y ha fracasado, ha hecho el ridículo”.Dedicó una sugerencia a la derecha venezolana. “Yo respeto el tema interno de Venezuela, la legítima opción que tiene la oposición de hacer oposición, lo que no respeto ni un minuto es que esa oposición sea golpista, porque en Chile vivimos un golpe de Estado y una dictadura, con 2 mil 600 detenidos, desaparecidos, torturados, arrojados al mar”.Finalmente, dijo que en Venezuela y América Latina solo cabe resistir y vencer, al precio que sea, en especial al considerar que el pueblo y gobierno venezolanos están haciendo un esfuerzo tremendo ante el dolor y los daños que causa la guerra económica impulsada por EE.UU.