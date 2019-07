(VIDEO) Rafael Ramírez: Este gobierno se sostiene con base a la violencia y la represión

26-07-19.-El exministro también es crítico de Juan Guaidó, de quien afirmó ha actuado de manera ilegal al juramentarse como mandatario interino, y por tanto no lo reconoce como “presidente encargado”El exministro y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Rafael Ramírez aseveró que el gobierno de Nicolás Maduro se sostiene “en base a la violencia y la represión”, no solo del sectores opositores, pues ahora se suma la Fuerza Armada Nacional.En una entrevista para el programa “Código 58” de TV Venezuela, el exministro dijo que las acciones del 30 de abril dieron la excusa perfecta a Maduro para sostener una nueva razzia contra el sector militar y poder lucir más consolidado en el poder.Además, considera que Maduro no sabe con quién cuenta, porque no tiene un proyecto en base a ideas consolidadas sino que existen pugnas de poder por intereses individuales. “Siempre he dicho que la gente que rodea a Maduro está rodeada de gasolina y en cualquier momento van a buscar una salida tanto para su situación personal como para sus situaciones de grupo”.Ramírez dijo que el narcotráfico no mantiene a Maduro en el poder, sino otros factores económicos como grupos empresariales que siempre lo han apoyado, sectores que se benefician del oro y del petróleo, junto a los militares. “Ha sido una extraña confluencia de intereses”, sostuvo.El exministro también es crítico de Juan Guaidó, de quien afirmó ha actuado de manera ilegal al juramentarse como mandatario interino, y por tanto no lo reconoce como “presidente encargado”.Por ello, señaló que las acciones del 30 de abril fueron un intento de golpe de Estado, una acción “aventurera e irresponsable, porque pensaba transgredir la Constitución y sus actores representan una minoría extremista en el país”. Además, dijo que la situación hubiera sido distinta si todas las fuerzas opositoras hubieran acatado el llamado al igual que la Fuerza Armada Nacional.Corrupción con PdvsaEl exministro Rafael Ramírez aseguró que grupos asociados a Tareck El Aissami, ministro de Industrias y Producción Nacional, se han beneficiado de la industria petrolera venezolana.Explicó que varios grupos de poder se han encargado de desmontar el control de precios y ha vendido el petróleo a descuentos absurdos a sus círculos cercanos, incluyendo funcionarios militares, por medio de un esquema ilegal de obtención de permisos para actividades como contratos de servicios con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).Señaló que estos beneficios forman parte de los llamados Contratos de Servicio de Manuel Quevedo, actual jefe de Pdvsa y ministro de Petróleo. “Se firmó un decreto a Quevedo donde él puede hacer lo que quiera con la industria petrolera, donde él puede firmar los contratos que se le den”, alegó Ramírez.Gente de los hermanos Rodríguez, empresarios, son otros de los señalados por Ramírez, quien también detalló que los militares han tenido más acceso a “financiarse” a través del Arco Minero del Orinoco, con contratos en el cual obtienen oro que luego es vendido a Turquía y otros países, muchas veces usando esquemas triangulados para evitar que detecten estas operaciones ilícitas.Además, mencionó que existen otros esquemas como la conformación de bodegones en las llamadas Tiendas CLAP (anteriormente Abastos Bicentenario), que se surten de productos importados. Dijo que los contratos han sido otorgados a empresas relacionadas al colombiano Alex Saab, recientemente sancionado por Estados Unidos. “Es un proceso donde estos grupos se han apropiado de activos del Estado”.Afirmó que el daño patrimonial solo podrá ser calculado luego de que Maduro salga del poder, pues existe una “política de secretismo” que impide obtener cifras sobre los montos que han sido robados producto de la corrupción.NegociaciónRafael Ramírez indicó en la entrevista que fue contactado por algunos países del Grupo Internacional de Contacto, que apoyan la mediación de Noruega en el conflicto venezolano, pues lo conocían de su misión como embajador ante las Naciones Unidas.Dijo que es “correcto” buscar una salida política pero estima que hay una “falta de legitimidad” porque solo hay dos grupos representados: Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y que lidera a un sector de la oposición, y Nicolás Maduro, que encabeza un proyecto de izquierda que se mantiene en el poder a la fuerza.Además, señaló que no puede ser una “negociación secreta y que nadie sepa que se discute y se acuerda ahí (…) Los venezolanos debemos participar en eso”, al tiempo que destacó que el sector de Maduro está buscando ganar tiempo.Ramírez también indicó que Diosdado Cabello, jefe de la asamblea constituyente, vive “dándole patadas a la mesa” en Noruega y Barbados.“Dice que no va a haber elecciones, mete preso a (Édgar) Zambrano (primer vicepresidente de la Asamblea Nacional). Diosdado está pidiendo su espacio, porque obviamente en cualquier negociación va a ser negociado por Maduro, es un tema de supervivencia”, agregó.Reiteró que de no incorporarse a todos los sectores, lo que acuerde la negociación en Barbados “no va a llegar a ningún lado”, pues considera que es necesario crear un acuerdo de gobernabilidad entre todos los sectores para recuperar la democracia.